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​Еще вопросы без ответов

Вопросов о вчерашней резне в Сургуте становится все больше. Помимо того, что писал накануне в своем блоге Тарас Самборский, хотелось бы узнать еще вот что.

1. Правда ли то, что силовые структуры и экстренные службы Сургута еще в пятницу получили предупреждение о возможном теракте, и готовились к нему?

2. Какова реакция следственного комитета на заявление запрещенной в России ИГИЛ о причастности к событиям в нашем городе, и будет ли переквалифицировано в «терроризм» уголовное дело (сейчас оно идет по статье «покушение на убийство трех и более лиц»)?

3. И целая пачка вопросов по поводу «задержания/ликвидации» нападавшего. Итак.

На видео мы можем наблюдать, как сотрудник ППС бежит за подозреваемым. Для начала вообще хочется понять: это был случайно находившийся там полицейский, или он уже реагировал на сигнал о нападениях на Ленина-Бахилова? Был ли он там просто по долгу службы, или благодаря некоему усилению, объявленному накануне?

Каковы были инструкции у этого полицейского? Ведь ситуация была такой: нападавший убегал ОТ стража порядка. Он не бежал к нему навстречу, размахивая ножом, а двигался в противоположном направлении, пытался оторваться, после чего получил выстрел в спину. Даже в социальных сетях люди пишут: «Почему по ногам не стрелял?» И это логично: если ты преследуешь преступника, вооруженного лишь ножом и не имеющего возможности оказать сопротивление на расстоянии, то можно не лишать его жизни, а просто обездвижить, выстрелив по ногам? Ведь буквально несколькими часами ранее в Турку (Финляндия) полицейские тоже стреляли по нападавшим, но не убили, а обездвижили и задержали.

С одной стороны, этот человек порезал нескольких прохожих, и несомненно опасность представлял. С другой, для полицейского он опасности уже практически не представлял, и, наверное, его можно было не убивать, а задержать, а потом допросить, может, выведать информацию о сообщниках, и так далее.

Еще один аспект: полицейский мог опасаться, что на нападавшем была перевязь, очень похожая на пояс смертника. Стрельнешь по ногам – он упадет и руками приведет бомбу в действие – это очень плохой сценарий, при нем стрельба на поражение более чем оправдана.

Но ведь полицейский бежал очень близко, и, вероятно, предполагал, что возможный террорист может в любую секунду взорвать себя вместе с окружающими. Тогда, с точки зрения логики, он должен был либо стрелять сразу (вероятно, еще во дворе на Бахилова), либо отпустить цель подальше от себя и людей, и бить на поражение на расстоянии, а потом зачистить территорию и ждать саперов. Но все случилось иначе. Более того, после выстрелов полицейский не проявил никакого беспокойства по поводу возможного «пояса шахида» и оставался в критической близости к уже убитому нападавшему. То есть о бомбе он, вероятно, не думал?

И здесь я хочу вернуться в первому вопросу: может, сотрудник полиции (как и все его коллеги в правоохранительных органах города) знал, что есть некая ориентировка и предупреждение о возможных терактах, и имел четкую инструкцию стрелять на поражение? Опять же, зачем тогда так долго (как минимум 50-70 метров) гнаться за возможным преступником?

А уж если городскую власть действительно предупредили о том, что возможно некое нападение на сургутян, то мы должны прийти к вопросу: кто понесет ответственность за семь раненых людей и ужас, в который был ввергнут Сургут в последние 24 часа?

Разумеется, есть и совсем очевидная версия: что молодой сотрудник полиции, возможно, ранее не имевший поводов стрелять на поражение, в стрессовой ситуации принял единственно для себя верное решение и устранил угрозу для окружающих.

На самом деле и нам, журналистам, и жителям Сургута (да уже и всей России) хочется знать – что же все-таки там произошло. Потому что от этого знания зависит стратегия поведения – опасаться (оправданно) за себя и близких, или забыть этот жуткий день и жить дальше? Пока стратегия поведения у сургутян – ждать хоть какой-то понятной информации и на всякий случай побаиваться окружающей действительности. Долго ли еще?


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Сегодня в 15:13, просмотров: 248, комментариев: 0


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