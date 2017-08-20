16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,3612   EUR  69,7197  

Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека

Субботние события в Сургуте точно надолго запомнятся жителям города. Пострадавшим оказывается помощь, шок от нападений уже проходит и у общественности возникают вопросы. Один из таки вопросов - почему власти поначалу упорно отказывались рассматривать в качестве основной версии теракт - портал siapress.ru задал политологу Федору Крашенинникову.

Тот факт, что версия с терактом упорно отрицалась – это в лучших традициях властей. Причина, в общем, очевидна. Если признать, что это действительно был теракт, то больше не получится говорить, что акции в Европе происходят из-за плохой системы безопасности, из-за того что они впустили к себе в страну, не пойми кого и так далее. И тем более нельзя будет утверждать, что такое невозможно в нашем «скрепном» обществе.

Поэтому я думаю, что власти будут до конца стоять на том, что это был поступок не совсем психически здорового человека. Ведь если признать факт теракта, то придется и признать, что нынешняя миграционная и национальная политика не справляется и ее надо менять, а это никому не нужно. Я прогнозирую, что ситуацию просто спустят на тормозах.

То, что это произошло в Сургуте, вновь говорит о том, что современный терроризм серьезно изменился. Сейчас не обязательно состоять в ячейке или быть связанным с кем-то из участников ИГ (запрещенная в России организация – прим. ред.). Террористам достаточно через интернет найти человека, который хорошо поддается внушению, обработать его, а дальше он все сделает сам. Сейчас террористам не нужно, грубо говоря, иметь партбилет организации, им достаточно идентифицировать себя с ней. И когда это произойдет, то неважно где они находятся – в Барселоне, в Турку или в Сургуте – они пойдут и совершат террористический акт.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:00, просмотров: 247, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека

Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека
Сейчас террористам не нужно, грубо говоря, иметь партбилет организации, им достаточно идентифицировать себя с ней.
Федор Крашенинников Сегодня в 14:00
247 0
За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня

За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня
Все, что известно об этом ЧП в Сургуте — в этой новости UPD 00:29
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:26
127326 21
Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР

Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР
Плоды труда нашего фоторедактора Ирины Швец оказался востребован даже далеко за пределами России
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:16
1235 2
Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР

Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР
Артем Мазнев Сегодня в 00:29
2477 0
Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР

Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР
«На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута». Кто мог это написать?
Константин Шперлинг 19 августа в 23:43
3739 0
Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО

Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО
Один пациент в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, у двоих — средней степени тяжести
Артем Мазнев 19 августа в 21:55
1793 0
«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО

«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО
Интервью Вадима Шувалова о ситуации с пострадавшими от нападений в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 20:01
1225 0
Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»

Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»
Нет границ для терроризма. Любой человек может устроить такое прямо в своей деревне, прямо в Барселоне, прямо в Сургуте.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» 19 августа в 18:54
5503 3
"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 16:48
4834 2
«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО

«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
Вадим Шувалов, глава Сургута 19 августа в 15:41
4628 10
В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО
Медиацентр Сургут 18 августа в 15:32
910 0
Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски

Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски
Чем запомнилась прошедшая сургутская неделя
Олег Владимиров 18 августа в 14:38
996 0
Территория долгосрочного развития

Территория долгосрочного развития
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел пресс-конференцию.
Никита Шаганенко 18 августа в 12:50
514 0
Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА

Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 12:40
679 0
Труба мира

Труба мира
После вмешательства Путина конфликт между сургутскими дачниками и газовиками резко пошёл на убыль. Временно
Анастасия Семихатских 18 августа в 10:59
1009 0
О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными

О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными
Ельцинские годы – это годы революционного поворота России, начавшиеся горбачевскими пустыми полками магазинов и пустой государственной казной
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 18 августа в 10:37
840 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика