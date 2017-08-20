Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека

Субботние события в Сургуте точно надолго запомнятся жителям города. Пострадавшим оказывается помощь, шок от нападений уже проходит и у общественности возникают вопросы. Один из таки вопросов - почему власти поначалу упорно отказывались рассматривать в качестве основной версии теракт - портал siapress.ru задал политологу Федору Крашенинникову.

Тот факт, что версия с терактом упорно отрицалась – это в лучших традициях властей. Причина, в общем, очевидна. Если признать, что это действительно был теракт, то больше не получится говорить, что акции в Европе происходят из-за плохой системы безопасности, из-за того что они впустили к себе в страну, не пойми кого и так далее. И тем более нельзя будет утверждать, что такое невозможно в нашем «скрепном» обществе.

Поэтому я думаю, что власти будут до конца стоять на том, что это был поступок не совсем психически здорового человека. Ведь если признать факт теракта, то придется и признать, что нынешняя миграционная и национальная политика не справляется и ее надо менять, а это никому не нужно. Я прогнозирую, что ситуацию просто спустят на тормозах.

То, что это произошло в Сургуте, вновь говорит о том, что современный терроризм серьезно изменился. Сейчас не обязательно состоять в ячейке или быть связанным с кем-то из участников ИГ (запрещенная в России организация – прим. ред.). Террористам достаточно через интернет найти человека, который хорошо поддается внушению, обработать его, а дальше он все сделает сам. Сейчас террористам не нужно, грубо говоря, иметь партбилет организации, им достаточно идентифицировать себя с ней. И когда это произойдет, то неважно где они находятся – в Барселоне, в Турку или в Сургуте – они пойдут и совершат террористический акт.