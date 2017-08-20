Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР

Произошедшее накануне в Сургуте вызвало интерес у федеральных и даже иностранных СМИ, в итоге СИА-ПРЕСС глазами и объективом фоторедактора Ирины Швец обеспечило материалами множество крупных изданий.
Associated Press (США)
Life news
Lenta.ru
Meduza
РИА Новости
ТАСС (почему-то это агентство назвало Ирину фамилией Есман)
Неожиданно — El Pais (Испания)
И только ТАСС из российских порталов в итоге сделал ссылку и на автора фотографий, и на наше информационное агентство.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00