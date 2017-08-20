Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР

Нападение на жителей в центре города вызвало волну паники среди сургутян, что вылилось в целую серию фейков, ложных сообщений и конспирологических версий произошедшего.









В результате произвольно увеличивалась численность пострадавших





Рождались версии, никак не подтвержденные следствием или свидетелями





Кто-то просто не верил в происходящее





Сообщение о заминированном «Сити молле» оказалось ложным, но торговый центр все равно на время эвакуировали

Фото Ирины Швец





Некоторые пытались отшутиться





А сообщения о задержании очередных "нападавших" появлялись примерно так