Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР

Нападение на жителей в центре города вызвало волну паники среди сургутян, что вылилось в целую серию фейков, ложных сообщений и конспирологических версий произошедшего.
В результате произвольно увеличивалась численность пострадавших
Рождались версии, никак не подтвержденные следствием или свидетелями
Кто-то просто не верил в происходящее
Сообщение о заминированном «Сити молле» оказалось ложным, но торговый центр все равно на время эвакуировали
Фото Ирины Швец
Некоторые пытались отшутиться
А сообщения о задержании очередных "нападавших" появлялись примерно так
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00