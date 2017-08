Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР

"Ведомости"

Мужчина, вооруженный ножом, напал в субботу утром на прохожих в центре Сургута.Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

"Новая Газета"

Все уехали из Сургута. «На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута, — говорит Мария,вместе с семьей срочно выехавшая из города, где утром в субботу произошла резня».

"РБК"

Напавший с ножом на жителей Сургута мужчина был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух.

"Meduza"

"Источник регионального информационного портала «СИА-Пресс» в администрации города сообщил, что спецслужбы знали о возможных нападениях".

"РИА Новости"

Правоохранители проверяют информацию о том, что у него могло быть психическое расстройство.

Сергей Доренко (главред радио "Говорит Москва")

"Бобичел Абдурахманов — он не террорист у нас. У нас же нет террора в России".

"Life.ru"

Полиция не подтверждает, что на теле ликвидированного в Сургуте преступника находится взрывное устройство. Как сообщает телеграм-канал Mash, подозрительный предмет на теле убитого осмотрели кинологи и взрывотехники, но не обнаружили взрывоопасных веществ.

Lenta.ru

"В Сургуте неизвестный напал на прохожих с ножом, в результате чего пострадали восемь человек.

НТВ

"Первый звонок от очевидца на телефон 112 поступил в 9:17 мск.

Ura.ru

Расследование нападения в Сургуте под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

"Эхо Москвы"

Есть два признака, что это теракт. Первый – на этом человеке, который бегал с ножом за незнакомыми людьми, был муляж взрывного устройства. И как мне объяснили эксперты из правоохранительных органов, он был ярко красным – чтобы отпугивать полицию, чтобы она к нему не подходила.

Assosiated Press

A statement from Russia’s Investigative Committee said the mid-day attack on a central street in Surgut said the suspect had been identified as a resident in his early 20s. It said information was being sought on his psychiatric condition, suggesting authorities did not suspect terrorism as the likely motive.

Примерный перевод: По заявлению российского Следственного комитета, нападения в центре Сургута в середине дня совершил местный житель примерно 20 лет. Причины ищут в его психиатрическом состоянии, представители власти утверждают, что терроризм не был мотивом этого преступления.