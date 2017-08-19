Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе общения с журналистами после координационного совещания рассказала о состоянии пострадавших в сегодняшнем нападении
Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО
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Сегодня в 21:55, просмотров: 326, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00