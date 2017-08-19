Глава Сургута Вадим Шувалов в травмцентре прокомментировал ситуацию с пострадавшими от нападений. По словам градоначальника, травмцентру, который принял семерых раненых, хватает и медикаментов, и техники, и кадров, и даже крови. В случае, если потребуется дополнительная сдача крови — об этом будет сообщено, сказал Шувалов.
«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО
Интервью Вадима Шувалова о ситуации с пострадавшими от нападений в Сургуте
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