Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт

Есть два признака, что это теракт. Первый – на этом человеке, который бегал с ножом за незнакомыми людьми, был муляж взрывного устройства. И как мне объяснили эксперты из правоохранительных органов, он был ярко красным – чтобы отпугивать полицию, чтобы она к нему не подходила.

И, наконец, с каких же пор «бытовуху» под собственный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Если бы он [убитый преступник – прим. ред.]гонялся за своими тещами или сошел с ума, в этом бы разобрался местный майор.

Эти нападения с ножами получили большое развитие в Израиле. И тогда там приняли решение сразу стрелять на поражение. И все сходит на нет. А в демократических странах, как в Финляндии, пока такого решения не принято. И мы имеем двух погибших вчера.

Террористы учатся друг у друга, берут пример друг с друга. Та же история с наездами в Ницце и Лондоне – там потом поставили «ежи». Это современный мир, это оружие такое. Берешь в аренду фургон и поехали.

Специалисты говорят – как все изменилось. Если «Аль Каида» - а там была вертикальная структура – и там были руководитель, финансисты и так далее, то теперь вообще никакой подготовки не надо. Вспомним бостонский марафон, где люди без денег, без подготовки, без всего – наши соседи – устроили теракт. В этом новость этого мира.

Нет границ для терроризма. Любой человек может устроить такое прямо в своей деревне, прямо в Барселоне, прямо в Сургуте. Мир стал другим, это надо признать. Генералы ищут организацию, ищут складирование. А где складируют ножи, где фургоны? Как с этим бороться – важный вопрос.

Из выступления на программе «Персонально ваш».