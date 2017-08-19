​Вопросов больше, чем ответов

Итак, все официальные заявления слово "теракт" просто игнорируют. Могли бы хотя бы сообщить, что теракт рассматривается в числе прочих версий. Но нет: и мэр, и полиция утверждают, что мы имеем дело с психически ненормальным бандитом-одиночкой.

Возможно, судебно-медицинская психиатрия достигла таких высот, что научилась определять душевное состояние у покойника. Но пока версия с психопатом явно уступает перед очевидными признаками теракта. Признаки эти легко можно было бы опровергнуть толковым брифингом начальника полиции или мэра, но пока этого не произошло. Поэтому вопросов о произошедшем больше, чем ответов. Вот они.

1. Камеры видеонаблюдения зафиксировали трёх "людей в чёрном", официально говорится обо одном, застреленном. Что с остальными двумя?

2. Муниципальные службы и СМИ получили от муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" молнию с пометкой "срочно" о "нападении на прохожих неизвестных людей". Через некоторое время это же учреждение фактически дезавуировало своё обращение, убрав упоминание про несколько преступников. Куда пропали "несколько", кто и по каким причинам заставил МКУ "ЕДДС" изменить текст обращения к горожанам, от которого зависит их безопасность?

3. На преступнике был типичный атрибут террориста – ярко-красный муляж взрывчатки, который служит "щитом безопасности" при столкновении с силовиками. Почему это обстоятельство игнорируется как явно указывающее на признак теракта?

4. Почему дело о психопате-одиночке взято на контроль главой федерального СК, в то время как более тяжёлые бытовые преступления (например, убийство целой семьи в дачном кооперативе) оставались на контроле местных силовиков?

5. Почему в Сургут вылетела губернатор Н.В. Комарова? Ради дела о съехавшем с катушек человеке?

6. Почему в соцсетях очень скоординированно внедряется версия именно психопата-одиночки либо о неудавшемся ограблении, и предположения о теракте принижаются до уровня "нагнетания страхов"?

7. Если это не террористическая угроза, и одиночка-преступник обезврежен, зачем эвакуировать торговые центры?

Ответы на эти вопросы должны быть даны властями как можно быстрее, тогда и не будет распространения слухов и паники. Если был, действительно, одиночка – это один уровень безопасности. Если теракт – и, не дай бог, не последний – то совершенно другой. Люди должны знать, что происходит, и, исходя из этого, знать, как себя вести.

UPD. Уже после того, как этот блог был написан, стало известно, что запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее в Сургуте.