"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.

Подчеркнем, что пока официальных подтверждений тому, что произошедшее можно трактовать как теракт, нет. Но многие наблюдатели тем не менее называют ЧП именно этим словом, обращая при этом внимание на в высшей степени профессиональную работу полиции.

"Никаких сомнений нет, докатилось и до нас. Это теракт", - пишет пользователь с ником Бабушка Югры. Она же отмечает своевременные действия полиции: "ППС молодцы".

"Ницца, Берлин, Лондон, Стокгольм, Париж, Барселона, Сургут", - замечает некто Караульный. "Вся информация противоречивая", - добавляет он. Кстати, получить всю последнюю информацию вы можете по ссылке.

"Информация о нападениях в Сургуте недостоверная. Вконтакте и твиттере работает сетка ботов. Живые фото обычных пользователей отсутствуют. Это не конспирология!", - пишет он же. Но пользователь не прав, фото присутствуют.

"Террористы или маньяки?! В Сургуте средь бела дня вооруженные ножами и огнестрельным оружием нападают на людей. Просьба всем оставаться дома!", - предупреждает Территория Элит. К слову, наличие огнестрельного оружия у нападавших пока не подтверждено.

"Сургут. Сочувствие и соболезнование. Полиции - респект. Думаю, и второй не уйдет", - написал Политкоррект. Отметим, что точное количество нападавших пока неизвестно.

"Соболезнования семьям погибших (слава богу, среди простых сургутян жертв все же нет — прим. ред.) и скорейшего выздоровления пострадавшим... К сожалению, терроризм сейчас прибегает к самым доступным средствам, применение которых не требует длительного обучения и серьезного финансирования ячеек", - замечает пользователь с ником 223. Напомним, по официальным данным, погиб только нападавший.

"Герой. Без шуток. Попытался задержать. Не дал убежать и завалил после трех предупредительных", - вещает дождавшийся фотографий Караульный.

Mikhail Vinogradov в своем ФБ: "Россия-24" перестала постоянно держать в кадре титр новости про Сургут. Вижу два возможных объяснения - команду не разжигать в целом, или непрочность версии о нетеракте".

Известный блогер Илья Варламов сообщает, что "местная полиция не расценивает нападение на людей с Сургуте как теракт. Сейчас в МВД проверяют информацию о возможных психических заболеваниях нападавшего".

Наша редакция продолжает следить за развитием событий.