«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
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Сегодня в 15:41, просмотров: 2087, комментариев: 3
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Он готовился, делал муляж, знал точно на что шел... это здоровый человек, явно имел определенный замысел. Не может быть такого , что бы не знали другие о его замысле...