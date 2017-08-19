СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города

В соцсетях появилась информация, что в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих.

Пока имеются данные об одном погибшем и семи пострадавших. Тело убитого можно увидеть на фото. Как стало известно СИА-ПРЕСС, раненных увезли в Травмотологический центр Сургута. Пятеро из них находятся в операционных и реанимации, других с незначительными повреждениями отпустили домой.

По другой версии, труп принадлежит одному из нападавших - он был застрелен полицейскими. О точном количестве преступников пока неизвестно.

Между тем, очевидцы сообщают о том, что в ТЦ "Северный" мужчина, накурившись спайса, ходил по магазину с ножом и топором. ТЦ закрыли на час, были вызваны полиция и пожарные. Возможно, речь идет об одном и том же нападавшем.

По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

В городе введен план-перехват. В настоящий момент готовится официальное заявление правоохранительных органов Сургута и правительства Югры о сложившейся ситуации.

Все материалы, связанные с этим происшествием, вы можете читать по ссылке.

Новость будет дополняться.

UPD.13:25 в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку"

До нападения на людей на улице Бахилова в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку"

По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

Напомним,сегодня в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих. Возможно, оба происшествия связаны между собой.

Пока имеются данные об одном погибшем и 12 пострадавших.В городе введен план-перехват. Полиция пока не дает комментариев.

UPD. 13:58 Правительство Югры сделало заявление о нападениях в Сургуте. "Все под контролем"

Cитуация в Сургуте под контролем властей округа.

Правительство Югры оказывает помощь пострадавшим в Сургуте. Сегодня в Сургуте неизвестный напал на прохожих. В результате происшествия 7 человек были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. По сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

О происшествии доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Обстоятельства происшествия выясняются. На место событий незамедлительно прибыл глава города Сургут Вадим Шувалов.

В интересах сохранения обшественного спокойствия, а также в интересах следствия гражданам и СМИ рекомендуется руководствоваться достоверной информацией при оценках происшествия - до установления всех обстоятельств следственными органами.

UPD. 14:01 Жертвы нападений в Сургуте находятся в травмцентре, двое в тяжелом состоянии

Заместителя департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, сообщил, что 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

UPD. 14:06 Источник: информация о возможном нападении была в Сургуте уже накануне вечером

Как сообщили СИА-ПРЕСС источники, близкие к администрации города, информация о возможных нападениях в Сургуте появилась еще накануне вечером. Ее направили силовиками и городской власти представители спецслужб. Этот факт подтверждают наблюдения наших читателей о том, что накануне на улицы были выведены усиленные патрули.

Подробности об этом мы опубликуем в ближашйее время — как известно, руководство городского УМВД в ближайшее время собирает пресс-конференцию, где даст информацию о произошедшем.

UPD. 14:13 СМИ сообщили о заминировании "Сургут Сити Молла". Но это оказалось неправдой

На фоне происходящего в Сургуте появилась информация о якобы обнаруженной в ТРЦ "Сургут Сити Молл" записке о заминировании центра. Это, к счастью, не подтвердилось — как сообщила СИА-ПРЕСС директор центра Елена Волосникова, никаких записок о бомбах там не находили, но все же усилили меры безопасности: вывели всю охрану, что есть у ТРЦ, перекрыли некоторые выходы, оставив открытым центральный, а также запросили подмогу полиции.

UPD. 14:25 "Бомба" на теле преступника оказалась муляжом

Пакет, который был надет на нападавшего, убитого полицей в центре Сургута, оказался муляжом бомбы. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили источники в структурах ГО и ЧС.

UPD.14:31 Сургутская полиция в полном составе выходит на усиление после нападений, произошедших в городе

Как передает корреспондент СИА-ПРЕСС, находящийся у здания УМВД Сургута, весь состав полиции города собран во внутреннем дворе и проходит инструктаж.

Это несколько противоречит информации о том, что якобы нападавший был один (и он убит) — все-таки очевидцы говорят о нескольких людях.

Полиция Сургута по-прежнему не дает никаких комментариев, региональное правительство утверждает, что ситуация находится под контролем власти.

UPD.14:50 Полиция Сургута призывает всех очевидцев нападения рассказать о произошедшем

Сургутская полиция призывает всех очевидцем сегодняшнего ЧП обратиться в дежурную часть Отдела полиции №1 на Кукуевицкого, 17.

UPD.14:58 Центр Сургута после нападений // ФОТОРЕПОРТАЖ

Что происходило в городе после ЧП — через объектив нашего фоторедактора. Подробности по ссылке.

UPD.15:12 В сети появились кадры якобы с эпизодами нападений в Сургуте // ФОТО

Появились фотографии, якобы с места происшествия, их подлинность пока неизвестна. По фотографиям видно, что нападавший был не один, подробности по ссылке.

UPD.15:27 В Сургуте снова стрельба! Злоумышленник задержан // ВИДЕО

В Сургуте говорят об еще одно происшествии — стрельбе на улице 30 лет Победы. На место происшествия выехали сотрудники полиции и ОМОНа. В ходе спецоперации был задержан мужчина, сообщают очевидцы.

Связан ли этот случай с сегодняшним ЧП - пока неизвестно. Полиция пока не дает комментариев. Подробности по ссылке.

UPD.15:37 Губернатор Югры Наталья Комарова срочно вылетает в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Сургуте заседание оперативного штаба. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры. О ситуации и ходе расследования доложат представители правоохранительных органов и глава города Вадим Шувалов. Также будет заслушан вопрос об оказании медицинской помощи и состоянии здоровья пострадавших.

UPD.15:38 Новая информация о пострадавших в Сургуте: двум стало хуже, двум — лучше

Как сообщает департамент общественных связей Югры, уже четыре человека, пострадавших в ходе ЧП в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии (ранее их было двое). Один — в средней степени тяжести, а состояние двух врачи оценили положительно и их отпустили домой.

UPD.15:39 Следователи установили личность нападавшего на людей в Сургуте

Следователями СК РФ установлена личность человека, напавшего на людей в Сургуте.

По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.

Напомним, преступник был убит полицией после того как ранил семерых человек. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

UPD.15:41 Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам // ВИДЕО

Видео по ссылке.

UPD.15:56 В Сургуте один за другим закрываются торговые центры. Людей эвакуируют // ФОТО

В Сургуте продолжают закрывать все торговые центры. Людей эвакуировали из ТРЦ "Сити-Молл", по неподтверждённым данным ТРЦ "Союз" тоже закрывают. Подробности по ссылке.

UPD.16:11 Полиция исключает теракт из списка версий нападения в Сургуте

Версия о том, что нападение с ножом на прохожих в Сургуте является терактом, не основная, сообщили «Интерфаксу» в управлении МВД по Югре.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что следователи установили личность нападавшего. По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения.

UPD.16:29 Глава Следственного комитета взял под личный контроль дело о нападении в Сургуте

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщает РБК.

«В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения», — уточняется на сайте СК. Следователи, как пояснили в пресс-службе, уже запросили на молодого человека «характеризующие материалы». «Будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях», — отметили в ведомстве

Нападавший, как пояснили представители ведомства РБК, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух. Полицейским он, по данным пресс-службы, оказал сопротивление. «Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух, после чего ликвидировали его», — рассказал собеседник РБК.

UPD.16:44 УМВД Югры: Задержание мужчины на улице Маяковского, 9, не имеет никакого отношения к ЧП в Сургуте

Пресс-служба УМВД Югры сообщила, что задержание мужчины на улице Маяковского, 9, не имеет никакой связи с произошедшим в центре города ЧП, в ходе которого пострадали семь человек.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в районе ул. 30 лет победы мужчина открыл стрельбу, после чего в ходе спецоперации был задержан.

UPD.16:48 "Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.

Подробности по ссылке.

UPD.16:57 Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поддержал сургутян

"Тюменцы находятся в шоке от случившегося в Сургуте, - сказал губернатор Владимир Якушев. - Средь бела дня на одной из центральных улиц города преступник напал на невинных людей. Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Тюменцы искренне переживают за пострадавших и готовы, если потребуется, оказать всю необходимую помощь".