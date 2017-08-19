16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,3612   EUR  69,7197  

СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города

Один из них убит полицией. UPD16:57

В соцсетях появилась информация, что в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих.

Пока имеются данные об одном погибшем и семи пострадавших. Тело убитого можно увидеть на фото. Как стало известно СИА-ПРЕСС, раненных увезли в Травмотологический центр Сургута. Пятеро из них находятся в операционных и реанимации, других с незначительными повреждениями отпустили домой.

По другой версии, труп принадлежит одному из нападавших - он был застрелен полицейскими. О точном количестве преступников пока неизвестно.

Между тем, очевидцы сообщают о том, что в ТЦ "Северный" мужчина, накурившись спайса, ходил по магазину с ножом и топором. ТЦ закрыли на час, были вызваны полиция и пожарные. Возможно, речь идет об одном и том же нападавшем.

По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

В городе введен план-перехват. В настоящий момент готовится официальное заявление правоохранительных органов Сургута и правительства Югры о сложившейся ситуации.

Все материалы, связанные с этим происшествием, вы можете читать по ссылке.

Новость будет дополняться.

UPD.13:25 в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку"

До нападения на людей на улице Бахилова в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку"

По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

Напомним,сегодня в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих. Возможно, оба происшествия связаны между собой.

Пока имеются данные об одном погибшем и 12 пострадавших.В городе введен план-перехват. Полиция пока не дает комментариев.

UPD. 13:58 Правительство Югры сделало заявление о нападениях в Сургуте. "Все под контролем"

Cитуация в Сургуте под контролем властей округа.

Правительство Югры оказывает помощь пострадавшим в Сургуте. Сегодня в Сургуте неизвестный напал на прохожих. В результате происшествия 7 человек были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. По сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

О происшествии доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Обстоятельства происшествия выясняются. На место событий незамедлительно прибыл глава города Сургут Вадим Шувалов.

В интересах сохранения обшественного спокойствия, а также в интересах следствия гражданам и СМИ рекомендуется руководствоваться достоверной информацией при оценках происшествия - до установления всех обстоятельств следственными органами.

UPD. 14:01 Жертвы нападений в Сургуте находятся в травмцентре, двое в тяжелом состоянии

Заместителя департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, сообщил, что 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

UPD. 14:06 Источник: информация о возможном нападении была в Сургуте уже накануне вечером

Как сообщили СИА-ПРЕСС источники, близкие к администрации города, информация о возможных нападениях в Сургуте появилась еще накануне вечером. Ее направили силовиками и городской власти представители спецслужб. Этот факт подтверждают наблюдения наших читателей о том, что накануне на улицы были выведены усиленные патрули.

Подробности об этом мы опубликуем в ближашйее время — как известно, руководство городского УМВД в ближайшее время собирает пресс-конференцию, где даст информацию о произошедшем.

UPD. 14:13 СМИ сообщили о заминировании "Сургут Сити Молла". Но это оказалось неправдой

На фоне происходящего в Сургуте появилась информация о якобы обнаруженной в ТРЦ "Сургут Сити Молл" записке о заминировании центра. Это, к счастью, не подтвердилось — как сообщила СИА-ПРЕСС директор центра Елена Волосникова, никаких записок о бомбах там не находили, но все же усилили меры безопасности: вывели всю охрану, что есть у ТРЦ, перекрыли некоторые выходы, оставив открытым центральный, а также запросили подмогу полиции.

UPD. 14:25 "Бомба" на теле преступника оказалась муляжом

Пакет, который был надет на нападавшего, убитого полицей в центре Сургута, оказался муляжом бомбы. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили источники в структурах ГО и ЧС.

UPD.14:31 Сургутская полиция в полном составе выходит на усиление после нападений, произошедших в городе

Как передает корреспондент СИА-ПРЕСС, находящийся у здания УМВД Сургута, весь состав полиции города собран во внутреннем дворе и проходит инструктаж.

Это несколько противоречит информации о том, что якобы нападавший был один (и он убит) — все-таки очевидцы говорят о нескольких людях.

Полиция Сургута по-прежнему не дает никаких комментариев, региональное правительство утверждает, что ситуация находится под контролем власти.

UPD.14:50 Полиция Сургута призывает всех очевидцев нападения рассказать о произошедшем

Сургутская полиция призывает всех очевидцем сегодняшнего ЧП обратиться в дежурную часть Отдела полиции №1 на Кукуевицкого, 17.

UPD.14:58 Центр Сургута после нападений // ФОТОРЕПОРТАЖ

Что происходило в городе после ЧП — через объектив нашего фоторедактора. Подробности по ссылке.

UPD.15:12 В сети появились кадры якобы с эпизодами нападений в Сургуте // ФОТО

Появились фотографии, якобы с места происшествия, их подлинность пока неизвестна. По фотографиям видно, что нападавший был не один, подробности по ссылке.

UPD.15:27 В Сургуте снова стрельба! Злоумышленник задержан // ВИДЕО

В Сургуте говорят об еще одно происшествии — стрельбе на улице 30 лет Победы. На место происшествия выехали сотрудники полиции и ОМОНа. В ходе спецоперации был задержан мужчина, сообщают очевидцы.

Связан ли этот случай с сегодняшним ЧП - пока неизвестно. Полиция пока не дает комментариев. Подробности по ссылке.

UPD.15:37 Губернатор Югры Наталья Комарова срочно вылетает в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Сургуте заседание оперативного штаба. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры. О ситуации и ходе расследования доложат представители правоохранительных органов и глава города Вадим Шувалов. Также будет заслушан вопрос об оказании медицинской помощи и состоянии здоровья пострадавших.

UPD.15:38 Новая информация о пострадавших в Сургуте: двум стало хуже, двум — лучше

Как сообщает департамент общественных связей Югры, уже четыре человека, пострадавших в ходе ЧП в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии (ранее их было двое). Один — в средней степени тяжести, а состояние двух врачи оценили положительно и их отпустили домой.

UPD.15:39 Следователи установили личность нападавшего на людей в Сургуте

Следователями СК РФ установлена личность человека, напавшего на людей в Сургуте.

По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.

Напомним, преступник был убит полицией после того как ранил семерых человек. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

UPD.15:41 Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам // ВИДЕО

Видео по ссылке.

UPD.15:56 В Сургуте один за другим закрываются торговые центры. Людей эвакуируют // ФОТО

В Сургуте продолжают закрывать все торговые центры. Людей эвакуировали из ТРЦ "Сити-Молл", по неподтверждённым данным ТРЦ "Союз" тоже закрывают. Подробности по ссылке.

UPD.16:11 Полиция исключает теракт из списка версий нападения в Сургуте

Версия о том, что нападение с ножом на прохожих в Сургуте является терактом, не основная, сообщили «Интерфаксу» в управлении МВД по Югре.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что следователи установили личность нападавшего. По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения.

UPD.16:29 Глава Следственного комитета взял под личный контроль дело о нападении в Сургуте

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщает РБК.

«В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения», — уточняется на сайте СК. Следователи, как пояснили в пресс-службе, уже запросили на молодого человека «характеризующие материалы». «Будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях», — отметили в ведомстве

Нападавший, как пояснили представители ведомства РБК, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух. Полицейским он, по данным пресс-службы, оказал сопротивление. «Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух, после чего ликвидировали его», — рассказал собеседник РБК.

UPD.16:44 УМВД Югры: Задержание мужчины на улице Маяковского, 9, не имеет никакого отношения к ЧП в Сургуте

Пресс-служба УМВД Югры сообщила, что задержание мужчины на улице Маяковского, 9, не имеет никакой связи с произошедшим в центре города ЧП, в ходе которого пострадали семь человек.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в районе ул. 30 лет победы мужчина открыл стрельбу, после чего в ходе спецоперации был задержан.

UPD.16:48 "Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.

Подробности по ссылке.

UPD.16:57 Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поддержал сургутян

"Тюменцы находятся в шоке от случившегося в Сургуте, - сказал губернатор Владимир Якушев. - Средь бела дня на одной из центральных улиц города преступник напал на невинных людей. Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Тюменцы искренне переживают за пострадавших и готовы, если потребуется, оказать всю необходимую помощь".


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:17, просмотров: 71588, комментариев: 12


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:23
Официально - тишина....
Вот когда Власть должна быстро реагировать в такой ситуации.
А если выясниться что это не психические больной или больные, тогда куда все смотрели компетентные органы?!!
Александр
не нравится
Сегодня в 14:35
Судя по описанию всех событий, и участию спецслужб, это явно не выходка сумашедшего... ужасно, но факт
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:42
А чего хотели в Сургутской агломерации находятся от 100 до 150 тыс "туристов" с ближнего зарубежья...
Дуся Дусева
не нравится
Сегодня в 14:55
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Старожил Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:59
А сургутские власти нанимают ОМОН булочки на хлебозаводе пересчитывать! Вот куда ресурсы для обеспечения безопасности граждан тратятся!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:05
Где выступление начальника УВД?
Почему он не выступит и не скажет со всей ответственностью: что и как!
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:11
Не мешай. Мальчик ссыт
ekat
не нравится
Сегодня в 15:37
При О.М.Лапине такого не было, когда он отвечал за безопасность. А кто сейчас это курирует, после сокращение отдельной должности зама по безопасности?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:44
А причем тут Лапин?!
Это работа спецслужб, они должны работать, выявлять и пресекать!
А наша доблестная администрация умеет только доносы писать на МУПы, и бывших сотрудников администрации.
Dochimacho Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:15
Так прошла информация, что фсбшники предупредили полицию о готовившихся нападениях.
Мономах
не нравится
Сегодня в 16:53
А где остальные абдурахманы! Про них то забыли?! Типа не было гоуппы!? Сейчас будут сказочки рассказывать типа В Багдаде все спокойно?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:54
паблик О,сургут закрыли, была открытая, стала - закрытой ...
Александр
не нравится
Сегодня в 16:59
Власть не признает факт теракта. Это крайне не удобно. Будет списано на психа

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:48
500 0
«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО

«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 15:41
2080 3
СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города

СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города
Все, что известно об этом ЧП в Сургуте — в этой новости UPD16:57
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
71557 12
В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО
Медиацентр Сургут 18 августа в 15:32
659 0
Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски

Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски
Чем запомнилась прошедшая сургутская неделя
Олег Владимиров 18 августа в 14:38
723 0
Территория долгосрочного развития

Территория долгосрочного развития
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел пресс-конференцию.
Никита Шаганенко 18 августа в 12:50
363 0
Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА

Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 12:40
521 0
Труба мира

Труба мира
После вмешательства Путина конфликт между сургутскими дачниками и газовиками резко пошёл на убыль. Временно
Анастасия Семихатских 18 августа в 10:59
760 0
О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными

О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными
Ельцинские годы – это годы революционного поворота России, начавшиеся горбачевскими пустыми полками магазинов и пустой государственной казной
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 18 августа в 10:37
545 0
Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»

Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»
Поскольку в своих монологах я поднимаю довольно откровенные темы, многие люди, встречающие меня на улице, уверены, что могут вести себя панибратски. Меня это напрягает
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 09:55
694 0
Какой может стать набережная Старого Сургута

Какой может стать набережная Старого Сургута
Будущее набережной – тихий природный маршрут в самом центре города.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 17 августа в 16:27
1305 13
Каковы ваши отношения с алкоголем? Отвечают известные сургутяне

Каковы ваши отношения с алкоголем? Отвечают известные сургутяне
Только в нерабочее время, по праздникам и с хорошей компанией
Надежда Макаренко 17 августа в 15:33
1112 15
Так все-таки, какие вред и польза алкоголя? Отвечают специалисты

Так все-таки, какие вред и польза алкоголя? Отвечают специалисты
С ним возможно мирное сосуществование. Нет различий ни в общей, ни в частной смертности среди групп вообще не пьющих людей и пьющих не более 20 граммов чистого этанола в сутки
Надежда Макаренко 17 августа в 14:25
667 3
Максим Малявин: «Россия — пьющая страна? Вы не были в Англии!»

Максим Малявин: «Россия — пьющая страна? Вы не были в Англии!»
Известный психиатр и автор популярных книг — о мифах и правде про алкоголизм и о том, зачем предпринимаются попытки запретить продажу спиртного
Надежда Макаренко 17 августа в 12:25
725 2
Куда катятся наши читатели? Никуда. Они не очень любят велосипеды // ИНФОГРАФИКА

Куда катятся наши читатели? Никуда. Они не очень любят велосипеды // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru не катается велосипедах.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 августа в 11:04
503 2
​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?

​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?
Уборка скошенной травы в рабочее время – не то, за что им платят зарплату из бюджета
Лилия Сулейманова 16 августа в 15:57
1967 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика