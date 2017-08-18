В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте, в Центре специальной подготовки "Сибирский легион", прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора».
В программе мероприятия был торжественный парад и показательные выступления курсантов. По итогам смены был составлен список воспитанников, награжденных отличительным знаком ношения. Даниил Тарасов получил знак "Голубой берет". Олег Михайлов, Игорь Калинкин, Савелий Смыслов, Игорь Гречин и Алексей Подянов удостоены знака "Бандана". Отличительный знак ношения "Медаль Легионера" вручили Дарье Гордиевских, Антону Калашнику и Ивану Брагар.
Гостями мероприятия стали родные курсантов и отряд специального назначения «Север» с запоминающимися показательными выступлениями.
Фото взято с группы Медиацентр ● Сургут - Альбом Торжественное закрытие 3 смены лагеря "Барсова гора" - 2017
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00