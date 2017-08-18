Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски

Минувшая неделя в Сургуте удалась на всевозможные мероприятия: День строителя, Урбанистический форум, День физкультурника. Единственное, с чем не повезло — погода.

«Любэ» не любо

Для понижения самооценки российским «звездам» надо просто записаться на сеанс терапии под названием «День строителя в Сургуте». 500 человек — это явный недобор для любимой группы Владимира Путина. Впрочем, понятно, что виновата погода, которая, по-видимому, решила пресечь поползновения на ведомственно-праздничный монополизм нефтяников с газовиками. Так ли это, узнаем в сентябре, а пока что ветер и дождь победили харизму Николая Расторгуева. Знаю, что многие сургутяне хотели сходить на площадь, песни послушать, поплясать да салют посмотреть, но так и не решились.

Прыгай и стреляй

Другое дело — День физкультурника. Это нам только давай, несмотря на погодную хмурость. Собравшись на стадионе, граждане, с мэром в первых рядах, организованно размялись, выбрав «съедобную» дистанцию, постреляли из лука и пистолета по бегущим (зачеркнуто) мишеням, поиграли в футбол и шахматы. Кто принес с собой, тот сдал нормы ГТО. В общем, ЗОЖ рулит, как говорится. На этом фоне совершенно забавно выглядят планы правительства Югры законодательно выселить всякую продажу алкоголя за пределы городской черты. Забавно то, что у любителей бега может появиться дополнительный стимул — метнуться за город за бутылочкой хересу.

И полетели

Бег бегом, а на иные дистанции требуется что-нибудь посерьезнее, вроде самолета. Помню времена, когда Сургутский аэропорт с радостным придыханием встречал миллионного пассажира накануне очередного Нового года. Потом эта сакральная встреча отодвигалась все дальше в осень, в моменты кризиса вновь приближалась к зимним праздникам, и вот, надо же — еще август, а аэропорт уже справился и отпраздновал юбилейную цифру. Шесть тысяч вылетов с начала года и больше миллиона пассажиров перевезено. Два миллиона по итогам года, пожалуй, не вытянуть, но полтора — запросто. О чем это говорит? Правильно, пора реконструировать воздушную гавань. Что там себе инвесторы думают?

Землячке — помоги

Было бы неплохо, если бы миллионным пассажиром стала Кристина Максимюк, которую общими усилиями при содействии #Сургутсвоихнебросает вернули домой из Турции. Напомню, что у Кристины по приезде на курорт случился инфаркт, и транспортировка на родину осложнилась — никто не хотел брать на себя ответственность, включая страховщиков. Но в итоге, надеюсь, это история со счастливым концом — помощь оказали и в России, и в Турции, остается ждать выздоровления там, где и стены помогают. Наш же народ продолжает ломиться на берег турецкий, невзирая на вирусы, переполненные отели и гримасы нынешнего анталийского сервиса. Да, Крым — не торт, Сочи — дорого, Египет — жарко и закрыто. А искупаться в море северному человеку надо успеть непременно. Будем верить, что все вернутся благополучно и не сильно отплевываясь.

Стакан полон или пуст?

От смешного до великого — один шаг, в обратном направлении примерно столько же. Нам бодро рассказывают, что сургутская муниципия шагнула вверх по результатам мониторинга эффективности деятельности местной власти в Югре ажно на 7 ступеней по сравнению с прошлым годом. И заняла в итоге — барабанная дробь — 15-е место! Зная общее количество муниципий в ХМАО, нетрудно догадаться, что в прошлом году мы были на почетном последнем месте. Вот оно, истинное величие самого-самого города на Руси (удобного, безопасного, экологичного и так далее). Так что нынешний прогресс — это унижение и фиаско, отход от привилегии быть первым, пусть и с конца. Или смех на палочке — как вам удобнее.

Урбанизируемся

А еще в Сургуте прошел очередной Урбанистический форум, на котором урбанизм окончательно победил здравый смысл. Вернее, как раз здравого смысла на форуме было с избытком — и дворы в городе должны быть без машин, и велосипедисты должны туда-сюда ездить, и пешеходы туда-сюда сновать, и небо должно быть голубым, а трава — зеленой. Я — думаю, в следующий раз можно совместить подобный форум с акцией «Дети рисуют иллюстрации к «Новым сказкам Югры», есть такое мероприятие в повестке. Пусть и тут проявят творческую жилу, новым сказкам Югры — дорогу.