Территория долгосрочного развития

В Тюменской области сохранятся все долгосрочные программы по развитию региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, проведший накануне пресс-конференцию, приуроченную к дню рождения региона.

В приоритетах, как и всегда: социальная сфера, поддержка бизнеса, привлечение инвесторов, благоустройство территорий, газификация региона, строительство дорог и др. «Простите, что ничем не удивил, но зато сохранение долгосрочных программ дает нам уверенность в завтрашнем дне», – пошутил губернатор.

Одним из важных направлений развития региональная власть считает строительство новых современных школ, которые возводятся несмотря на непростую экономическую ситуацию. Так, только 1 сентября 2017 года в области откроется три учебных заведения.

Одна из них – совершенно новая, рассчитанная на 1500 учеников – откроется в микрорайоне Восточный-2 областного центра. «Это даже не школа, а целый школьный комплекс», – заметил глава региона. В здании школы разместится 81 учебный класс, два обеденных зала (на 300 и 365 мест), малый и большой спортивные залы, тренажерный зал, школьный музей, залы хореографии, гимнастики и актовый, музыкальная студия, технический центр, современные лингафонные кабинеты, кабинеты химии, черчения и ИЗО и медицинский центр, состоящий из нескольких кабинетов. Все блоки образовательного учреждения соединяют теплые переходы, а для маломобильных учеников в школе есть два лифта.

Две другие – школы №2 и №5 – откроются в Ишиме после реконструкции, но предстанут серьезно измененными. Например, площадь школы №5 увеличилась на две трети. Кроме того, 31 сентября для учеников распахнет свои двери школа в селе Тукуз Вагайского района.

Улучшение транспортной инфраструктуры не менее важно. Так, в 2018 году будет завершен такой знаковый для областного центра проект, как кольцевая дорога вокруг Тюмени. «В этом году мы провели большой объем подготовительных работ, чтобы в следующем уже приступить к непосредственному строительству оставшегося участка. Мы понимаем, что работу мы выполним — ресурсы для этого есть», – рассказал губернатор.

Перевод НДПИ из областного бюджета в федеральный стал для правительства стимулом для диверсификации экономики, привлечении инвесторов и открытия новых производств. «За последние десять лет доля промышленности в ВРП области выросла с 9% до почти 35%», - сообщил Владимир Якушев, отвечая на вопрос о том, как изменилась экономика области с 2007 года.

По официальным данным, за первое полугодие 2017 года индекс промпроизводства в регионе составил 103,1% к аналогичному периоду прошлого года (в России – 102%). В 2016 году промышленность выросла в Тюменской области на 4,7% (в России – на 1,3%). Рост во многом обеспечен успехами обрабатывающих производств. В этом секторе особенно росли производство лекарств (плюс 42,3%), деревообработка (19,4%), металлургия (17%), производство химических веществ (14,5%), производство бумаги и изделий из нее (13,7%).