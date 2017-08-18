Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА

Большая часть респондентов аудитории siapress.ru не пользуются спиннерами. Такой вариант ответа в ходе опроса выбрали 61 процент. С другой стороны лишь пятая часть(20 процентов) ответили, что у них есть спиннер и 19 процентов не знаю, что это вообще такое.

Ранее портал siapress.ruсообщил, что Роспотребнадзор вплотную займется изучением вреда от использования спиннеров.