Труба мира

С мая прошлого года продолжается противостояние нескольких дачных кооперативов и ОАО «Газпром трансгаз Сургут». Предметом их спора явился газопровод компании, расположенный очень близко к дачным участкам, волею судеб попавшим в охранную зону этой трубы. Теперь дачники требуют передвинуть газопровод на безопасное расстояние, Газпром требует передвинуть — а точнее снести — дачников. В суде, разумеется, более эффективно свою позицию отстаивал именно Газпром. И все бы ничего, если бы в этот процесс не вмешались два принципиально новых игрока: администрация Сургута и президент Владимир Путин. Что теперь ждет дачников — разбирался «Новый Город».

Газопроводы были введены в эксплуатацию уже лет 40 назад, но до недавнего времени их тесное соседство с кооперативами мало кому казалось странным. Как, впрочем, и огромная развязка ЛЭП, раскинувшаяся и методично потрескивающая прямо над дачными домиками. А потом Газпром стал требовать зачистки около 600 садово-огороднических участков — о развитии этого противостояния неоднократно писал «НГ».

За последние месяцы ситуация изменилась. Активисты из числа дачников в мае 2017 года написали письмо в адрес сургутских парламентариев, где указали, что вместо того, чтобы привести газопроводы в соответствие с нормами СНиП и законом о промышленной безопасности, Газпром судится с дачниками и вынуждает их сносить свою легальную собственность.

Сначала никакой реакции на письмо не последовало, но ситуация стала меняться в июне, когда выяснилось, что администрацией Сургута был направлен иск «в защиту неопределенного круга лиц с обязанием ООО «Газпром трансгаз Сургут» принять меры по понижению давления в газопроводах — отводах к Сургутской ГРЭС». Ответ активистам подписал лично глава Сургута Вадим Шувалов.

В ответе на запрос корреспондента «НГ» (правда, ждать его пришлось 30 дней вместо положенных семи) начальник управления по связям с общественностью и СМИ Алена Хисамова сообщила, что администрация Сургута привлечена к рассмотрению судебного дела в качестве третьего лица и поддерживает требования граждан.

Такая расторопная поддержка со стороны власти выглядит весьма очевидной — ведь 15 июня во время прямой телефонной линии Владимир Путин об аналогичном дачном конфликте в Челябинской области заявил, что дачников нужно оставить в покое.

Возможно, из-за этих же слов президента прямо сейчас в Сургутском городском суде рассматривается заявление ООО «Газпром трансгаз Сургут» «об отсрочке исполнения решения суда, вынесенного в отношении граждан». То есть дачников какое-то время трогать не будут, конкретно — до 1 апреля 2018 года (что забавным образом и, наверное, случайно совпадает с завершением электорального цикла по выбору президента России). Получить ответ от руководства ОАО «Газпром трансгаз Сургут» так и не удалось.

После прямой линии с президентом РФ стало известно, что подобные конфликты между дачниками и газовиками то и дело возникают по всей стране, и это — уже часть федеральной повестки. С одной стороны, хорошо, что и местная власть, и «Газпром трансгаз Сургут» проявили «миротворческие» инициативы после вмешательства Владимира Путина. С другой стороны, опаску вызывает озвученная «отсрочка» для дачников. Как бы этот вопрос не убрали под сукно до перевыборов президента, а после этого снова не взялись за снос дачников. «НГ» будет следить за развитием событий.