О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными

Девятнадцать летназад одна шестая часть Земли под названием Советский союз проснулась с новостью о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), как было указано в сообщении путчистов, «в связи с невозможностью по состоянию здоровья Михаила Горбачева выполнять свои обязанности Президента СССР».

Тогда, 19 августа 1991 года, одна из сургутских газет – «Нефть Приобья» – опубликовала на своих страницах обращение журналистов к читателям: «Этот номер газеты верстался в типографии под трансляцию по Всесоюзному радио заявления советского руководства о смещении Президента Горбачева, о введении чрезвычайного положения, о передаче власти государственному комитету по чрезвычайному положению, то есть, о возврате страны на прежние рельсы дисциплины, порядка и организованности…

Может быть, нам сегодня следует попрощаться с теми читателями, которые искали на наших страницах правдивые материалы о том, что с нами происходило и происходит. Ведь возврат к прежним идеалам и ценностям означает многое, в том числе и цензуру печати, строгую дозировку информации…»

«Указ о бешеных собаках»

Борис Ельцин, против которого, по сути дела, был направлен весь этот сыр-бор, не растерялся и, вместе со своим окружением, успешно улизнул из подмосковной дачи, куда ночью приехали из Казахстана, после встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Пробравшись в Белый Дом, они срочно взялись за организацию сопротивления путчистам и вызов в Москву депутатов Верховного Совета РСФСР. К ним, на защиту демократических реформ, стекались не только десятки тысяч москвичей, но и люди со всех концов страны. Анатолий Собчак, находившийся с Ельциным в Москве, срочно уехал в Питер и привлек на его сторону Балтийский флот. Знаменитый флотский офицер Виктор Черепков арестовал командующего Тихоокеанским флотом и также поставил флот под командование президента России. Командующий авиацией СССР маршал Шапошников предупредил путчистов: один выстрел в сторону Белого Дома, и от Кремля не останется камня на камне. Генерал Грачев перенаправил танки, отправленные арестовать Ельцина, защищать Белый Дом. Отряд «Альфа» КГБ, увидев многотысячную массу безоружных москвичей, от штурма отказался. В 12:10 часов 19 августа Ельцин подписал свой знаменитый указ, согласно которому все те, кто выполнял распоряжения ГКЧП, ставились вне закона, и который американские журналисты назвали указом против бешеных собак.

Решительность Ельцина и его окружения, поддержка которую они получили от москвичей и военных напугали заговорщиков, их пыл остыл, они растерялись и утратили инициативу.

Через три дня путч «успешно» провалился, «узник Фороса» (как на-звали отстраненного и изолированного в резиденции Форос Михаила Горбачева) вернулся в Москву. И.о. президента Геннадий Янаев, премьер Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, шеф Комитета госбезопасности Владимир Крючков и спикер союзного парламента Анатолий Лукьянов оказались в камерах «Матросской тишины», и только глава МВД прибалт Борис Пуго поступил по-мужски – пустил себе пулю в лоб. Его примеру последовала и жена. Через 14 месяцев следствия постановлением парламента их амнистировали. Следствие так и не дало точный ответ о роли Лукьянова и Горбачева в этом заговоре. По всей вероятности они молчаливо поддержали путч, надеясь, что при любом развитии событий путчистам придется просить их вернуться к власти.

Любопытства ради несколько лет назад изучил воспоминания Владимира Крючкова. После прочтения у меня не оставалось сомнение – путч был обречен. Его проводили люди, которые ВСЕГДА работали помощниками, которые никогда не принимали решений, не проявляли инициативы. И хотя в их руках были ВСЕ силовые структуры страны, распорядиться ими и проявить мало-мальское сопротивление вышедшим на улицу безоружным людям они не рискнули. Позже они побежали в крымскую резиденцию «Форòс» – просить президента вернуться к власти, в Москву. Михаил Горбачев, видимо, не только посредством случайно не изъятого у него транзисторного приемника, сориентировался и, вместо путчистов, принял прилетевших одновременно с ними посланников Ельцина во главе с Александром Руцким. Так что путчисты приехали обратно в столицу уже в совершенно другом статусе: вместо Кремля они отправились (точнее, их отправили) в «Матросскую тишину».

Михаил Горбачев вернулся в Москву, но он так и не понял, что вернулся в столицу другого государства. Советского Союза фактически уже не было.

С самолета, как говориться «с корабля – на бал» Михаил Сергеевич прибыл в Белый дом, где в полном составе его ждал российский Верховный совет. Торжественно Президент Борис Ельцин ему, генеральному секретарю КПСС, вручил постановление о приостановлении деятельности ком-партии. Ошарашенный генсек растерянно смотрел и путал слова.

На следующий день Генеральный секретарь распустил 19 миллионную партию большевиков. 24 августа своим указом Президент Ельцин поставил КПСС вне закона на территории РСФСР.

Думать, что путч был неожиданностью, не стоит. 14 июля 1991 года газета сургутских нефтяников опубликовала статью о событиях в Югославии «По ком звонит колокол», в которой не только предсказала югославский сценарий развития событий в СССР, но и назвала главные действующие лица:

«В братской славянской стране льется кровь, умирают люди… То, что происходит сегодня в Словении и Хорватии, может завтра повториться в Грузии, Армении, Молдове, Литве… В любом месте нашей страны… Выходки Внутренних войск и ОМОНа в Карабахе и Баку, Вильнюсе и Риге, Тбилиси и Таллинне, заявления подполковников Алксниса и Петрушенко, лидеров депутатской группы «Союз», выступления «квартета» Валентина Павлова и трех генералов Бориса Пуго (МВД), Дмитрия Язова (МО) и Владимира Крючкова (КГБ) с требованиями к в ВС СССР предоставить им особые полномочия. Разве это не напоминает вам до мелочей разворот событий в Югославию? Партийно-военная верхушка, которая за счет нищеты народа давно живет при коммунизме, вполне устраивает существующая система и она готова стоять в ее защиту до последней капли крови. Нашей с вами крови!»

Советский Союз 50-60-х годов и Советский Союз середины 80-х были далеко не одним и тем же государством. После того, как советские войска в 1956 году залили кровью будапештские мостовые и повесили венгерского премьера Имре Надя, после того, как в 1968 году, вместе с союзниками по Варшавскому договору, растоптали Пражскую весну, при одном упоминании Москвы у наших недругов мурашки ползли по спине. В конце восьмидесятых, после почти десятилетней войны с вооруженными берданками афганцами, советская армия с трудом уносила ноги.

Вслед за концом Афганской войны в 1989 году пришел конец военной организации социалистического лагеря («Варшавского договора»), а затем и экономической («Совета экономической взаимопомощи» – СЭВ). Начались попытки сохранить уже обреченный Советский Союз, но уже в другой форме. Скорее как конфедерация независимых государств, что-то вроде Европейского Союза. В начавшихся переговорах наотрез отказались принимать участие Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Молдова. В результате тяжелых переговоров и взаимных компромиссов был подготовлен договор, условно названный «9+1». Его и надо было подписать в среду, 21 августа в Москве. Заговорщикам стало известно, что ни один из них не сохранит свой пост. Подписывать этот договор не хотелось и Горбачеву, поэтому, по мнению многих, он предпочел временно отойти в сторону, надеясь помешать подписанию договора и потом вернуться в Кремль «на белом коне». Как-то Анатолий Лукьянов сказал: «Хотели пре-дотвратить развал Советского Союза, а с этим ГКЧП выступили в роль катализатора и только ускорили процесс распада…»

Последовавшая за крахом путча неделя стала неделей парада суверенитетов. К первому сентября ВСЕ бывшие союзные республики провозгласили суверенитет, в том числе и Чечня.

В то же самое время начался неконтролируемый развал армии. Военные в республиках стали вешать на погонах и фуражках самодельные символы своих республик. Другие демонстрировали «советскость». Возникла угроза столкновений на национальной, идеологической и религиозной почве. Да и югославский сценарий разыгрывался перед глазами – кровавый развал вчерашней братской федерации не мог не пугать.

В Беловежской пуще руководители России, Белоруссии и Украины, республики, создавшие когда-то Союза Советских Социалистических республик и являющиеся членами-учредителями Организации Объединенных Наций, приняли решение о выходе из СССР. Остальные советские республики поддержали идею, но предложили сделать это всем и согласованно. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате все союзные республики подписали Алма-атинское соглашение, в котором заложили основы будущего мирного совместного сосуществования вчерашних советских республик в новых рамках, создавая Содружество независимых государств. Этим соглашением республики решили вопросы раздела союзной собственности, в том числе и военной, союзной собственности за границей и ответственности по советским долгам, раздел стратегического и ядерного оружия и ответственности перед остальным миром. Алма-атинское соглашение решило и вопрос границ – декларировалась нерушимость существовавших границ между советскими республиками в качестве границ независимых республик. Кстати, по этой причине в свое время отказали принять в члены СНГ Нагорному Карабаху, Приднестровской республики, Чечни, Абхазии. Нарушение границ Грузии российской армией в августе 2008 года и признание Россией независимости грузинских территорий Абхазия и Цхинвали было первым нарушением Алма-атинских соглашений, которое может иметь далеко идущих последствия, потому что открывают дорогу к пересмотру существующих и общепринятых границ, к кровавым территориальным конфликтам на постсоветском пространстве.

Вешай всё на Ельцина!

Ельцинские годы – это годы революционного поворота России, на-чавшиеся горбачевскими пустыми полками магазинов и пустой государственной казной. Неплохо бы припомнить тем, кто сегодня вешает всех «полканов» на Ельцина, что в марте 1991 года, при премьере Советского Союза Валентине Павлове, газета «Комсомольская правда» писала, что нет денег на зарплаты людям, потому что у государства нет валюты купить краску для их печати.

Вспомните: нельзя было приобрести сигареты, мыло, стиральный порошок, пеленки. Молоко и кефир купить было неразрешимой проблемой, а 300 грамм сливочного масла и поллитра подсолнечного можно было «достать» только по талонам, да и те «отоварить» не всегда получалось. Несколько метров простой ткани для похорон и пару бутылок водки для поминок продавали по справке о смерти с визой управления торговли горисполкома.

Забыли, о чем писала газета «Известия»? Из-за отсутствия продуктов питания матери-доярки кормили своих детей комбикормами для крупного рогатого скота с фермы…

Ельцин получил Россию именно такой. Оставило ему страну в таком плачевном состоянии коммунистическое правительство Горбачева.

И Ельцин с Гайдаром, а потом и с Черномырдиным экономику оживил. Он оставил страну Путину с работающей экономикой и неплохими зарплатами.

Да, был дефолт, но в 1998 году дефолт произошел, когда цена на нефть рухнула ниже девяти долларов за баррель. Забыли, что доллар стоил 6 рублей, и десятки тысяч сургутян (не обязательно работников Газпрома и Сургутнефтегаза) могли себе позволить и машину купить, и ездить отдыхать за границей. Еженедельно десятки самолетов с сургутянами вылетали из Сургута в Испанию, Тайланд, на Канары… В Болгарию, Турцию, Египет, Эмираты, Польшу, Чехию стало поехать также легко, как в Тюмень или Омск.

У златоглавого храма – с протянутой рукой

В последние «стабильные» десятилетия цены на нефть взлетели в под-небесье: они доходили до 150 (!) долларов за баррель. Но сургутянам (о рос-сиянах я уже и не говорю) путешествия стали уже не по карману. Вместо отдыха на курортах с мировым сервисом – отдых на даче, сбор ягод и грибов да кормление мошек и комаров.

В материальном отношении, в плане уверенности в завтрашнем дне мы отброшены на десятилетия назад. Если при Ельцине, чувствуя на себя динамику изменения жизни, люди верили в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, то сейчас утвердилась другая уверенность – в том, что завтра будет хуже. Растут цены, растут жилищно-коммунальные услуги. Тарифы ЖКХ взвалили непосильной ношей на рядовых граждан. Заработанные нашими потом и кровью налоги отбираются Москвой. Сегодня Сургуту, который существенно пополняет государственную казну, в том числе и валютой, оставили чуть более 3,5 (!) процентов собираемых в городе налогов. Наш город стоит, как нищий у златоглавого храма, с протянутой рукой. В городе все еще строится жилье, но купить его некому. Заоблачные цены и кабальная ипотека делают для подавляющей части сургутян несбыточной мечту о приобретении собственного жилья. А другого нет – город не строит, Газпром с Сургутнефтегазом тоже. Остальные предприятия – тем паче.

Неуверенность и страх перед завтрашним днем все ощутимее охватывают людей. Государство самоотстранилось от проблем своих граждан. О каком радужном настроении можно говорить, если зарплаты в городе в границах 12-15, от силы 20 тысяч рублей – на уровне и даже ниже тюменских, а коммунальные услуги уверенно приближаются к 10 тысячам? Дожить хотя бы до следующей зарплаты… Где 70 процентов районного коэффициента и 50 процентов северной надбавки? О какой собственной квартире еще говорить?

Реформа ЖКХ ударила болезненнее всего, потому что задела всех. В стране, половина территории которой относится к Северу, государство пе-реложило все проблемы на население, и содержание ЖКХ легло полностью на северян. Огромные расстояния и транспортные расходы отрезали Север от страны. Если дела и дальше продолжат идти в таком русле, то скоро дети северян не будут знать, как растут персики и абрикосы, виноград и черешня, что такое загорать на морском берегу, кушать парное мясо и пить парное молоко.

Это одна сторона вопроса – материальная. Но есть и вторая сторона.

При Ельцине не закрыли ни одну газету, ни один телеканал. В современной России исчезли сотни журналистов, позакрывали массу газет и популярнейший центральный телеканал. Причем посреди передачи: «Хунта пришла, нас отключают…»

Отстаивать свободу слова и свободу совести стало смертельно опасно. Выразить мнение, отлично от мнение национального лидера натыкается на дубинки ОМОНа. Спасибо Интернету – до людей доходят и слова Михаила Ходорковского, и слова Юрия Шевчука…

Народ власти не верит, народ от власти ничего хорошего не ждет. И центральная власть в этом отношении дает поводы каждый день. Губернаторы «избираются» администрацией президента, попробуй региональная дума «прокатить» президентского кандидата! Свобода слова, свобода совести – пустые слова. О них московская власть вспоминает только тогда, когда это ей нужно. Монетизация льгот, реформа ЖКХ… Что ни решение власти, то всегда беда для народа. Игнорирование мнение граждан, «келейное» принятие решений…

Власть народу не верит, народ от власти ничего хорошего не ждет. Любовь, так сказать, обоюдная.

Дурной пример заразителен?

Стоит ли удивляться, что так себя ведет и местная власть. Кстати, мы до сих пор в неведении: чем закончились обсуждения строительства городского ядра, где будет строиться городской театр, возведут ли в районе Саймы эстакаду, что с проектом создания в районе СурГУ ботанического сада? Уже несколько лет общественные организации ставят вопрос о проектировании и строительстве городского общественного центра, включающего этнографическую деревню. Тишина!

Но что-то у нас, в Сургуте, все-таки меняется. Депутаты, и городские, и районные, ослушались и приняли решение, диаметрально противоположное ожидаемому «сверху». Не знаю, то ли пресса достучалась до высоких кабинетов и там прислушались к голосу сургутян или мнение рядовых сургутян и руководящих товарищей совпало, строительство нового ДИ «Нефтяник» перенесли на самое удачное место.

И если при строительстве спорткомплекса «Энергетик», вместо благодарности сургутян власти получили матюги и проклятия, то в случае с ДИ «Нефтяник» сургутянам будет, чем гордится и за что благодарить.

Хочется, чтобы сургутяне более требовательно относились к власти, чтобы при решении касающихся нас вопросов мы принимали активное участие в их обсуждении, чтобы наши замечания и предложения бывали и услышаны, и учтены.

Хочется, чтобы наша пресса стала действительно трибуной сургутян – форумом, где обсуждались бы проблемы города и горожан, шел поиск оптимального решения той или иной проблемы. Чтобы через газеты власти слышали горожан.

Менять отношение власти к народу начинать с самого низа – с села и города. Со своим ответственным отношением к выборам.

Хватит ждать милости от власти. Надо ее заставить нам служить. Что-то подобное в свое время сказал Мичурин. Он говорил о природе, а я о природе власти.

Потому что ненормально, когда власть и народ не слышат друг друга. Это ненормально. И опасно.