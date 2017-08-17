​Сургут послали на покос

Чтение разнообразных пресс-релизов – это часть нашей журналистской повседневности. Мы в редакции постоянно посмеиваемся над забавными бюрократическими оборотами (иногда – с примесями литературных изысков), которыми чиновники пытаются описывать реальность, но недавно увидели нечто, особенно нас порадовавшее – рассказ администрации Сургута о том, как ее сотрудники устраивали субботник. Давайте почитаем его вместе.

«Рабочий день для субботника был выбран не случайно, так как городские власти понимают, что стоит летняя пора и людям необходимо дать время для отдыха».

Во-первых, давайте притворимся, что фраза «рабочий день для субботника» не вызывает у нас саркастический смешок. Ну что делать, если субботник проходит в пятницу? Во-вторых, понимание сургутской администрацией того, что стоит летняя пора, очень радует. Правда, последующая нелинейная логика вызывает вопрос: то, что «людям необходимо дать время для отдыха», значит, что в другие времена года подобная рекреация уже не нужна?

«Но так как проблема покоса газонов все-таки существует, и это реально признается администрацией, а средств, необходимых на дополнительный покос и уборку травы, активно растущей в благоприятную погоду, в бюджете не предусмотрено, было принято решение обратиться к сотрудникам Администрации, ее структурным подразделениям и ко всем общественным организациям».

Тут все сложнее, давайте разбирать по частям.

«Но так как проблема покоса газонов…»

Еще раз: «покоса газонов». Вообще-то в цивилизованных городах газон обычно стригут. То есть ему не дают вырасти до состояния, когда стрижка превращается в «покос». Но теперь, видимо, новые управленческие технологии, привнесенные в наш город, дают результаты: на газоны мы выходим как на «покос» – эдакий героический русский праздник уборки сена.

«…проблема покоса газонов все-таки существует…»

Все-таки. То есть проблема не просто существует, она существует «все-таки». Вопреки всему. Например, вопреки тому, что в прошлом году Вадим Шувалов дал задание выдать нужно количество денег из бюджета на это дело.

«…и это реально признается администрацией…»

Ну слава богу. Было бы странно, если бы в половине города люди ходили мимо выросшей до пояса травы (жаждущей «покоса»), а администрация этого не признавала.

«…а средств, необходимых на дополнительный покос и уборку травы, активно растущей в благоприятную погоду, в бюджете не предусмотрено…»

Опять казус. Получается, на «покос» и уборку травы, которая активно растет в неблагоприятную погоду, в бюджете деньги есть. Да и если трава не очень активно растет, пусть даже в благоприятную погоду – с ней город тоже как-нибудь справится. Но вот такого необычного стечения обстоятельств, когда активный рост травы совпал с хорошей погодой, не ждал никто.

«В дальнейшем эта проблема, конечно же, будет решаться по-другому. Но, я считаю, что субботник – это хорошее мероприятие, когда мы все вместе можем нашими руками сделать что-то хорошее для любимого города», – подытожил Алексей Жердев».

Давайте из вежливости опустим вопрос о том, какой город – любимый для Алексея Жердева. Интрига в другой части цитаты: «эта проблема, конечно же, будет решаться по-другому». Прямо интересно, как она будет решаться. Если не прозвучал очевидный и всеми ожидаемый тезис о том, что на стрижку газонов в Сургуте просто выделят нужный объем денег и будут следить за исполнением этой задачи, значит, будет какой-то другой, вероятно, более креативный подход. Что можно ждать нового после нынешних «покосов»? Может, «выпас» – уничтожение активно растущей в благоприятную погоду травы методом поедания крупным рогатым скотом прямо с газонов?

Понятно, что я немного утрирую. Но это – пример того, что бывает, когда чиновники думают, будто они способны забраться в закрытый и очень уютный информационный пузырик, откуда смогут вещать свои мысли и никак не контактировать с реальностью, неугодными гражданами и, особенно, въедливыми журналистами. Вместо живого обсуждения жизни города, его проблем и методов их решения, мы постоянно видим односторонний поток комплиментарной информации. Понятно, что без обратной связи и постоянного приведения ответственных лиц в чувство через предметные дискуссии этот поток превратится (превратился?) в низкопробный продукт.

А обратной связи нет. С журналистами все чиновники разговаривают только через запросы и языком запросов – то есть элементарными отписками. Задаешь неудобный вопрос, который вынуждает включать мозг, мобилизовать интеллектуальные ресурсы, обращать внимание на неучтенные аспекты проблемы – а разговора нет, есть бездушный (и чаще всего бессодержательный) ответ, составленный казенным языком.

В конечном счете это приводит к тому, что чиновникам в таких тепличных условиях просто не надо думать, эта функция атрофируется. Я думаю, вы легко представите, что бывает с городами, где чиновники постепенно разучиваются думать.

Правильно, там происходит «покос» газонов.