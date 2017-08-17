Какой может стать набережная Старого Сургута

Сургутяне, продолжаю делиться с вами информацией от урбанистов. На этот раз показываю проект набережной Старого Сургута. Вот что написано в описании концепции:

«Будущее набережной – тихий природный маршрут в самом центре города. Начинается набережная у ЗАГСа с видовой площадкой. Уютный путь ведет к игровой, развлекательной и спортивной зоне – одна цельная площадка европейского типа для детей, с множеством природных элементов. По периметру площадки удобные скамейки для родителей.

В смежном пространстве – скалолазание и площадка для паркура для подростков, а также бетонный скейт/bmx парк. Вдоль этих двух площадок, над существующим подземным гаражом – инсталляция на разрисованнной крыше гаража, с островками света. Вдоль инсталляции – частокол медных или деревянных параметрических пластинок/брусьев для отделения инсталляции от площадок, защиты от попадания на крышу гаража, а также ослабления ветра.

Далее – мини-кафе под мостом, работающее круглый год (зимой устанавливаются «горелки»). В крайних гаражах у моста (Университетская улица) – мастерская-клуб лодок/байдарок, выход на воду у моста. В районе кафе «Ботаника» - ландшафтный парк со столами для пикника, а также площадка, используемая как сцена».