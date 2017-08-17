Каковы ваши отношения с алкоголем? Отвечают известные сургутяне

В продолжении дискуссии о выносе алкоголя за пределы населенных пунктов редакция siapress.ru провела опрос известных сургутян и выяснила, как они относятся к алкоголю.

Виктор Проскуряков, художественный руководитель и режиссер театра пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ:

— Я уже пережил один горбачевский сухой закон и знаю, что как пили, так и будут пить, но напитки дурного самопального качества. Во всем нужна мера, но это чувство нужно воспитывать в людях.

Александра Дымза, общественный деятель:

— К спиртному отношусь положительно, если присутствует культура питья, умение подобрать соответствующий алкоголь к соответствующей кухне, а если человек еще и разбирается в истории, характеристиках напитка — просто с­упер, сложится отличный вечер.

Александр Ерохов, глава городского управления МВД:

— Я отрицательно отношусь к алкоголю. Сам практически не употребляю спиртные напитки. Употребление алкоголя — это выбор каждого, однако я по возможности стараюсь повлиять на него. Спрос рождает предложение. Необходим ли полный запрет алкогольной продукции для всех и каждого? Думаю, это никак не повлияет на ситуацию.

Дмитрий Пахотин, депутат Думы Сургута:

— Скажу честно, алкоголь я употребляю. Но — как сказал герой одного замечательного советского фильма — только в нерабочее время, по праздникам и с хорошей компанией. Полный запрет алкоголя мы уже проходили. Возвращаться к этому вопросу смысла нет, потому что это кроме криминала и самогоноварения ничего не вызовет. Надо бороться методами убеждения, а не методами наказания. Честно говоря, в последние годы здоровый образ жизни вошел в моду. Многие люди серьезно этим занимаются. Мы получим больше проблем от этого запрета, чем плюсов. Государство свое мнение высказало: оно ограничило время продажи алкоголя. Постоянно вводятся какие-то дополнительные ограничения. Но вынос за город алкогольных магазинов — тоже палка о двух концах. Мне понравилось, как прокомментировал этот вопрос мой коллега, один из окружных депутатов. Он сказал: практика показывает, что алкоголики не стали пить меньше, они просто начали четко планировать свой день. Возникает парадоксальная ситуация. Вот нужно человеку купить на праздник себе бутылку коньяка. А если магазин будет далеко и за городом, то бутылкой это не ограничится. Наши люди склонны все покупать ящиками, это приведет к ухудшению ситуации. Если ящик коньяка стоит на балконе, то начинается его обширное потребление. Это неудобство люди будут решать за счет закупа оптом.

Игорь Стась, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и археологии института гуманитарного образования и спорта СурГУ:

— Мое отношение к алкоголю является нейтрально-положительным. Глупо выступать против алкогольных напитков, поскольку они являются частью мировой и отечественной культуры. Нужно повышать качество алкогольной продукции, развивать российское виноделие и пивоварение, формировать среди населения культуру потребления алкоголя. Тогда мы поймем, что в алкоголе нет ничего плохого, все дело в людях, которые видят в нем только средство отдохнуть, хотя он может стать средством развития стиля, вкуса, да и в целом личности.

Напомним, что также на нашем портале об этом высказывались, представители региональной торгово-промышленной палаты, наш обозреватель Олег Владимиров и известный психиатр Максим Малявин.

Редакция СИА-ПРЕСС напоминает: