Так все-таки, какие вред и польза алкоголя? Отвечают специалисты

В Югре продолжается дискуссия о выносе алкоголя за пределы населенных пунктов. На нашем портале об этом высказывались, в частности, представители региональной торгово-промышленной палаты, наш обозреватель Олег Владимиров и известный психиатр Максим Малявин. В этом материалы мы приводим мнения экспертов о том, насколько алкоголь может быть вреден или полезен в разных дозах и ситуациях.

Ирина Урванцева, главврач окружного кардиологического диспансера:

— Отвечу на вопрос, который мне задают чаще всего: 150 граммов вина или 50 граммов крепкого алкоголя в день допустимы. Не путать с употреблением недельной дозы за раз в пятницу. Будьте здоровы!

Екатерина Остапчук, невролог Инсультного центра Травмбольницы Сургута:

— Мы нашим пациентам говорим, что можно употребить 50 граммов коньяка, а они отвечают: «А смысл?» То есть наши люди остановиться на этом не могут. Можно, например, стакан вина. Если вы можете на этом остановиться — пожалуйста.

Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, научный журналист:

— Алкоголь — нейротоксический яд, канцероген из I группы по классификации МАИР, наркотик с реализуемым аддиктивным потенциалом. Но это легальный пищевой продукт, присутствующий в нашем рационе тысячи лет (обнаружены следы изготовления, например, «рисового вина» в Китае, датируемые 6-7 тысячелетием до н.э.). С ним возможно мирное сосуществование. Нет различий ни в общей, ни в частной смертности среди групп вообще не пьющих людей и пьющих не более 20 граммов чистого этанола в сутки (причем 3 грамма нам поставляют наши бактерии-симбионты из кишечника). По мере увеличения доз растет и риск по разным патологиям. Иногда алкоголь противопоказан — сюда входят беременность и кормление грудью, детский возраст, перенесенные ЧМТ, заболевания поджелудочной железы и печени и т.д. В отношении алкоголя достаточно просто пользоваться здравым смыслом.

Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации:

— Невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя. Такие рекомендации или расчеты рисков для здоровья могут делаться для конкретного человека с учетом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, расщепляющего алкоголь. Эти моменты обговариваются в документах ВОЗ. Есть ситуации, когда алкоголь должен быть сведен до нуля. Северным народам нельзя употреблять — у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Алкоголикам тоже противопоказано. (Выдержка из комментария для газеты «Известия».)

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