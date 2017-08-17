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Куда катятся наши читатели? Никуда. Они не очень любят велосипеды // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru не катается велосипедах. Такой вариант ответа в ходе опроса выбрали почти 56 процентов. С другой стороны 32 процента респондентов ответили, что катаются на велосипедах, но редко и лишь 12 процентов ответили, что катаются часто.

Результаты опроса нельзя назвать неожиданными: велосипедной инфраструктуры, о которой так много говорилось еще с 2014 года, в Сургуте как не было, так и нет. Отсутствие велосипедных дорожек, огромные бордюры, редкие велосипедные парковки — понятно, что пересаживаться на двухколесный транспорт сургутяне не сильно спешат.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 132, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:55
Голосование не видел, на велике езжу ежедневно - по всем делам это удобнее, чем на машине. Велоинфраструктуры в городе нет, не считая велопарковок в некоторых местах.

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