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​В Сургуте не пить

ЗОЖ – это здорово, борьба с пьянством – вообще прекрасно, но методы… Окружной департамент экономического развития выдвинул для общественного обсуждения идею выноса торговли спиртным за пределы населенных пунктов. Что ж, давайте общественно обсудим.

Хотя, чего тут обсуждать? Известно ведь, и на практике неоднократно доказано, что метод прямого запрета или создания искусственных барьеров не работает. Вернее, работает, но с точностью до наоборот. Там, где есть неудовлетворенный спрос – а он есть и будет есть в городской черте, – немедленно появится суррогатная альтернатива, вырастет черный рынок со всеми своими известными прелестями.

Вообще, именно противостояние «здоровье – налоги» является краеугольным камнем алкогольной тематики еще с тех времен, когда водку на Руси сделали казенной. Алкоголь – двуликий Янус, с одной стороны наносящий огромный вред нации, а с другой – приносящий огромный доход государству. Поэтому и борются с проблемой своеобразно: грозят пальчиком и читают душеспасительные лекции, одновременно наращивая производство и увеличивая акциз.

Когда совсем припечет, начинают маяться дурью, то вырубая виноградники, то вынося идею о выносе торговли в пригородный кустарник. Знаете, что будет? Доставка на дом плюс магазины в городе с лицензией баров. Таксисты и бабульки вспомнят молодость. Сервис нынче клиентоориентирован, а спрос никуда не денется.

Здравую идею, между тем, продвигает министерство промышленности и торговли РФ, предлагая бороться не со спиртным, а с пьянством, то есть регулировать тот самый спрос не уносом товара с полки, а снижением потребности. Это длинный путь, но единственно правильный.

Тут целый комплекс мер просматривается. Наиболее важно включить в каждом человеке осознание простого факта, что пьянство – дорога в могилу. С курением, кстати, почти получилось – посмотрите, сколько людей курят сейчас и сравните, сколько пыхтело лет 20 назад. Тут и кино, и телевидение, и вынос сигарет из поля зрения в торговых залах (но не из самой продажи!), и ЗОЖ, и запреты дымить в общественных местах.

С алкоголем сложнее, поскольку он – разный, и традиции употребления другие, более глубинные, что ли. Например, много говорится о том, что надо бы «пересадить» людей с водки на, допустим, качественное вино. Идея неплохая, но помимо ломки той самой традиции тут надо предпринимать экономические шаги.

В Европе бутылка хорошего вина стоит в районе 5-7 евро. У нас точно такое же вырастает в стоимости в 2-3 раза, в основном за счет акциза. Я бы, например, убрал этот акциз совсем, чтобы выйти на околоевропейский уровень доступности качественных сухих вин. Совсем сравняться не получится – зарплаты не те, но хоть как-то.

С пивом – отдельная история. Протекционистские меры не приводят к росту качества отечественного пива в массовом сегменте, зато отличный импортный продукт мы имеем практически по запретительным ценам. В результате выбор между дорогим хорошим пивом и дешевым посредственным (со всем этим рисом и мальтозной патокой) приводит чаще всего к… водке.

Которая, безусловно, должна быть хорошей и дорогой. Как и виски, и коньяк, и другие крепкие напитки. Нужно управлять воронкой спроса на алкоголь, подталкивая человека к выбору чего-нибудь более легкого. Параллельно занимаясь умной антиалкогольной пропагандой, продвигая ЗОЖ, давая культурно-рекреакционные альтернативы и т.д. Работа длительная, тонкая, профессиональная, с четким пониманием – для чего и зачем. Результат будет проявляться постепенно, но устойчиво.

У нас же опять пытаются рубить с плеча – трезвость норма жизни, весь алкоголь – за город и прочее патриа о муэрте. Простые решения не дают результата, спросите у тех, кто пережил талонные штурмы винно-водочных конца восьмидесятых и комсомольские свадьбы с водкой в чайниках.


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Сегодня в 09:03, просмотров: 66, комментариев: 0


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