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​Рэп-баттл как модернистское явление

Оговорюсь: я не дружу с русским рэпом, не фан Оксимирона, да и его баттл с Гнойным стал первым рэперским состязанием, который я досмотрел до конца (хотя пытался смотреть три или четыре), однако после столь драматического финала, когда Гнойному была присуждена вполне заслуженная победа, я у себя в фейсбуке написал, что этот рэп-баттл стал главным культурным событием в РФ в текущем году, ничего более захватывающего и суггестивного просто рядом не наблюдалось. И, разумеется, это требует разъяснения.

Для тех, кто ничего не видел и не слышал, замечу, что баттл – турнир публичный, матерный и предельно циничный. Совсем не политкорректный – тут все средства хороши, если еврей – будут тебя травить «жидом», «замазался» дружбой с геями – и за это получишь, продался мейджорам и банкирам, повесят ярлык «продался» и тд. Публицист Андрей Архангельский написал, что «перед нами пространство неподцензурное» и «что под спудом официоза, вопреки тотальному ору на телевидении в обществе вызрела, сформировалась сама собой какая-то другая культура общения», и это верно и неверно одновременно. С одной стороны, да, пространство неподцензурное, тексты, которые рэперы кидают друг другу в лицо, никто не правит, бойцы могут и импровизировать на ходу, что-то комментировать, запрещенных приемов практически нет, тут и сортирный юмор и мат, но с другой – организаторы баттлов слегка правят финальное видео, которое выкладывают на Ютуб, самые острые места запикивают. Не матерные слова, конечно, а что-то нелицеприятное про украинцев, к примеру, или про Чечню и мост Кадырова – ведь за такие шутки может и пролететь…

Но политика все равно лезла в тексты обоих соперников. Вот наскок Гнойного: «Ты четыре года писал альбом, а записал в итоге аудиокнигу, причем банальную. Ты популист, как и любой политик (хоть и отрицаешь это), иначе зачем ты примазался к оппозиционной теме. «Че, так болел за Россию, что на нервах терял ганглии? Но когда тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии!» Даже фильм «Он вам не Димон» смелее, чем весь твой альбом, поскольку ты боишься говорить прямо. «Спустил талант не на хопчик, а на дурь и порошок, ваш Окси — дутая фигура, как стеклянный петушок».

Эти «ганглии – Англии» на баттле заметили все, публика даже аплодировала в этом месте. Рифма, да, яркая, хотя «на нервах терял ганглии» – это, если разобраться, немножко масло масляное. Победителей, правда, не судят.

Многие неглупые люди обругали баттл. Кому-то он показался до тошноты бездарен и до зевоты скучен: «глупые дряблые тексты без единого сильного высказывания». Кто-то обозвал его «свежим мясом в испорченном холодильнике». Но, думаю, примерно то же самое подумали бы мои родители в 1982-м, случись им послушать дебютник группы «Кино» с песнями «Мои друзья идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков» или «Я бездельник, у-у, мама-мама». Поклонники Клячкина, Кукина и Окуджавы такое никак не принимали. Пожалуй, эти рэп-баттлы в каком-то смысле наследуют рок-клубовской волне начала 80-х с ее рок-н-ролльным свободомыслием, с вниманием к трендовым деталям той поры.

Скажу больше, рэп-баттл, как жанр, – явление модернистское, хотя бы потому, что с его помощью новое поколение проговаривает свои проблемы, поднимает проклятые вопросы (а как еще их поднимать в логоцентричной стране?) Наверное, мне бы тоже хотелось, чтобы лексика рэп-бойцов была менее матерной, но мат для них – способ привлечь аудиторию, без мата их бы мало кто слушал. Я помню те бархатные времена, когда при девушках не ругались, а сами девушки опускали словечко-другое только в своем узком кругу. Сегодня же мат слышен везде; и на детской площадке он звучит в той же концентрации, как в заводском цеху.

Основной же темой любого баттла была и остается тема – кто подлинный, «трушный», а кто диванный, кто продался, кто планктон. Забавно, что на фоне Оксимирона и я планктон и вы планктон, а вот на фоне Гнойного слегка диванным казался и сам Окси, – собственно потому он в баттле и продул.

Ну а фразой недели была: «Раз у Гнойного получилось, у Навального тоже получится». Последний, кстати, о баттле тоже высказался, и, я бы сказал – с неожиданной теплотой: «Получил большое удовольствие и больше всего от мысли, что русская культура жива и развивается». Но больше всего меня в публикациях о баттле смешила дихотомия: якобы ватник Гнойный победил либерала Оксимирона. Не заметил я в Гнойном ничего ватнического – он был и есть панк, причем сибирский, этакий Егор Летов. Да и Оксимирон – весьма условный либерал. Просто собрались два пацана и подрались стихами. Тут мне Сирано Де Бержерак вспомнился, тоже был мастер уничтожать рифмами да метафорами. Эх, если бы во времена Пушкина и Лермонтова стрелялись на словесных дуэлях, сколько бы они еще шедевров сочинили, эх…


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Сегодня в 16:13, просмотров: 144, комментариев: 0


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