​Да зарасти оно

В прошлом году мы не раз писали о том, как в городе плохо стригутся газоны. В этом году новый состав администрации, вроде бы, вплотную занялся травой – субботники организуют, да и Шувалов у себя на странице в соцсети периодически отписывается по проведенным работам.

Но, думаю, я не одна замечаю, что на улицах города остаются места, где трава не тронута косой. Там, где «правят» коммунальщики, госучреждения и частные организации, почти всегда чисто. Но те территории, которые, видимо, на текущий момент числятся бесхозными, или являются муниципальными, но позабыты, похвастаться идеальной «стрижкой» не могут. Там годами копится мусор и разрастается бурьян.

За примерами мне даже не пришлось далеко ходить. По дороге домой от бульвара Свободы и до Захарова, я иду по улице 30 лет Победы. Вчера решила сфотографировать островки колосящейся зелени вдоль дороги, по неведомым причинам не постриженные. Что примечательно, рядом с заросшими участками спокойно соседствуют ухоженные газончики. Такой контраст сразу бросается в глаза, кажется, будто рабочие отлучились «покурить» и вот-вот вернутся и продолжат косить.

Сбоку от торгового центра "Строитель" мне встретилась первая позабытая полоска неухоженной земли

Въезд в "ГТС". Это разве не территория организации, которая должна содержаться в порядке?





Напротив здания ГИБДД

У KFC-авто газон вообще пострижен выборочно...





Видимо, все, что за забором, застройщика "не колышет"





Еще один ничейный и заброшенный кусочек земли. Уверена, его стрижка заняла бы менее минуты...





Тротуар от "Богатыря" к "Ленте"





Вот такая картина возле моего дома на Захарова 27/1 – она не меняется уже семь лет. УК исправно стрижет газоны, убирает свою территорию. Буквально в паре шагов работает садик, который за своими «двумя метрами от забора» тоже следит на совесть. А вот пара метров между этими хозяйскими участками страдает от недостатка внимания, ведь ни одной из организаций до нее нет дела

Надеюсь, что после межевания земель, каждый метр газона обретет своего заботливого хозяина.