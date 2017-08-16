​Сюжетный фото-арт в Сургуте

Каждый горожанин знает, если хочешь окунуться в мир искусства – отправляйся в музей, а если хочешь окунуться в мир современного искусства – отправляйся в путешествие по менее классическим местам. В «Порту» в сотрудничестве с фотоклубом «Отражение» (г. Сургут) и галереей «Манекен» (г. Челябинск) удалось организовать выставку современного сюжетного фото-арта Юлии Напольской (г. Санкт-Петербург), которую, несмотря на летнее затишье в культурной жизни города, посетило огромное количество людей.

Член Союза фотохудожников России Юлия Напольская активно осваивает жанр современной фотографии, использует выходящие за пределы классической съемки передовые приёмы и технологии, комбинирует их, воплощая свои оригинальные идеи. Её работы не только документируют реальность, но и несут в себе целые истории, выстраивают коммуникацию со зрителем. Героями её сюжетов становятся простые люди, в подготовке к съемкам участвуют различные специалисты. «Я не фотограф, я артист широкого профиля: снимаю, шучу, развеселить хочу, когда смеюсь, когда плачу, когда рисую наудачу», – рассказывает о себе Юлия.

Иллюстрации веселые и глубокомысленные, трогательные, слегка пугающие, немного экспрессивные, их объединяют элементы сюрреализма и саркастический взгляд на актуальные события в обществе.

Некоторые заставляют нас всерьёз задуматься или даже испугаться, другие – вызывают безудержные приступы веселья, но в каждой из работ читается анекдот или целый рассказ («Сказка о пропавших рыбаках», «Торговка нечистью»).

Тема семьи, человеческих взаимоотношений также не остаётся без внимания. Тут и мысль в образе обнаженной женщины, влетающей непосредственно в голову мужчине и проблемы обыденности человеческой жизни («Конь в пальто»).

Юлия, со свойственным ей юмором, даже предлагает решение проблемы роста числа уклонистов от военной службы в России. По её мнению, достаточно создать женские элитные отряды военно-воздушного десанта… («Невестопад»)

Недавно Юлия поделилась своими творческими планами с журналистами: «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» с удовольствием бы визуализировала. Про политику, про общество, про религию очень хочется, но уже небезопасно. Мир большой и многоцветный, сюжетов множество, стремящееся к бесконечности. Время бы еще остановить, чтоб спокойно поработать. Ну и конечно про феминизм и свободу еще не всё нарисовано, хотя кое-что уже есть. Есть еще идея нарисовать преобразования Лоренца».

В Сургуте, несмотря на сезон отпусков, Юлия легко нашла своего зрителя.

«Смешно, художественно, жизненно. Оказывается, Photoshop бывает не навязчивым, идеальный баланс». «Забавные смешные коллажи, поднимающие настроение и настраивающие на созидательный лад», – делятся впечатлениями о выставке посетители.

Кстати, завтра - последняя возможность посетить экспозицию.

Фото: Юлия Напольская, Культурный центр «Порт»