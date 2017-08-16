Городская среда как сложная система

В канун Дня строителя наш город еще раз подтвердил статус экономической столицы Югры – в Сургут приехали эксперты в области урбанистики из Москвы и Санкт-Петербурга. Программа форума два дня была плотно насыщена деловыми и торжественными мероприятиями. Стоит выразить благодарность правительству автономного округа, администрации города и городским строительным предприятиям за организацию и проведение в Сургуте столь масштабного праздника.

Хочу высказать несколько тезисов, которые я собрал после подведения итогов II Урбанистического форума.

Первое. Как представитель бизнеса я с большим вниманием выслушал мнения профессионалов о развитии нашей городской среды, и, в частности, транспортной инфраструктуры. Особенно интересными были предложения в сфере организации общественных пространств, предназначенных для отдыха сургутян. Была обозначена цена вопроса, выраженная, правда, в девятизначных цифрах. Но каким бы ни был бюджет нашего небедного города – он не бездонен. И это надо брать во внимание.

Второе. История зарождения современного Сургута уходит в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, в понятие «вахтовики». Вахтовики, которые дали первый импульс развитию Сургута – это энтузиасты, приехавшие из различных уголков бывшего Советского Союза, одержимые желанием добывать нефть и газ, возводить электростанции, отстраивать город. В те годы появились первые жилые микрорайоны. Сегодня – это старые пятиэтажки. Что с ними делать? Безусловно, перед нами неизбежно встанет вопрос их реновации, и этим нужно будет заниматься в обозримом будущем.

Третье. В городе есть места и постройки особенно памятные для старожилов, основателей нового города. Сохранилось деревянное здание первой сургутской школы, который сейчас более известен как Дом пионеров. Меняя облик города, не надо забывать о его историческом прошлом и относиться к нему максимально бережно.

Четвертое. С появлением Сургутского государственного университета, а также известных учреждений искусства, Сургут формируется как научный и культурный центр Югры. Нам, сургутянам, хочется видеть новые подобные объекты, причем соответствующих городу масштабов (то есть лучших в Западной Сибири).

Пятое. Мы хотим понимать будущее нашего городского пространства. Каким будет центр города и где он будет находиться? Появится ли в Сургуте наш собственный «Арбат»? Как будут выглядеть другие территории, объединяющие сургутян? Ответы на эти вопросы должны быть четкими, нетривиальными и, главное, исполнимыми.

Да даже пресловутые и всеми упоминаемые заборчики – и те требуют осмысления. Чтобы правильно подобрать цвет для окрашивания, необходимо изучить разные аспекты: природные, биологические, эмоциональные и т.д.

Мэр одного из известных городов сказал: «Хороший город – тот, в котором людям хочется быть на улице. Если в городе хорошо себя чувствуют дети, пожилые люди, самые уязвимые жители – значит будет комфортно и всем остальным».

Сегодня в нашем городе динамично возводятся новые жилые микрорайоны, активно ремонтируются дороги, озеленяются улицы, высаживаются цветы, обустраиваются парковые зоны. Развитие городской среды в Сургуте – это сложнейший и системный вопрос, требующий вдумчивого изучения особенностей нашего города, потребностей его жителей.