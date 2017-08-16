16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9898   EUR  70,7040  

Городская среда как сложная система

В канун Дня строителя наш город еще раз подтвердил статус экономической столицы Югры – в Сургут приехали эксперты в области урбанистики из Москвы и Санкт-Петербурга. Программа форума два дня была плотно насыщена деловыми и торжественными мероприятиями. Стоит выразить благодарность правительству автономного округа, администрации города и городским строительным предприятиям за организацию и проведение в Сургуте столь масштабного праздника.

Хочу высказать несколько тезисов, которые я собрал после подведения итогов II Урбанистического форума.

Первое. Как представитель бизнеса я с большим вниманием выслушал мнения профессионалов о развитии нашей городской среды, и, в частности, транспортной инфраструктуры. Особенно интересными были предложения в сфере организации общественных пространств, предназначенных для отдыха сургутян. Была обозначена цена вопроса, выраженная, правда, в девятизначных цифрах. Но каким бы ни был бюджет нашего небедного города – он не бездонен. И это надо брать во внимание.

Второе. История зарождения современного Сургута уходит в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, в понятие «вахтовики». Вахтовики, которые дали первый импульс развитию Сургута – это энтузиасты, приехавшие из различных уголков бывшего Советского Союза, одержимые желанием добывать нефть и газ, возводить электростанции, отстраивать город. В те годы появились первые жилые микрорайоны. Сегодня – это старые пятиэтажки. Что с ними делать? Безусловно, перед нами неизбежно встанет вопрос их реновации, и этим нужно будет заниматься в обозримом будущем.

Третье. В городе есть места и постройки особенно памятные для старожилов, основателей нового города. Сохранилось деревянное здание первой сургутской школы, который сейчас более известен как Дом пионеров. Меняя облик города, не надо забывать о его историческом прошлом и относиться к нему максимально бережно.

Четвертое. С появлением Сургутского государственного университета, а также известных учреждений искусства, Сургут формируется как научный и культурный центр Югры. Нам, сургутянам, хочется видеть новые подобные объекты, причем соответствующих городу масштабов (то есть лучших в Западной Сибири).

Пятое. Мы хотим понимать будущее нашего городского пространства. Каким будет центр города и где он будет находиться? Появится ли в Сургуте наш собственный «Арбат»? Как будут выглядеть другие территории, объединяющие сургутян? Ответы на эти вопросы должны быть четкими, нетривиальными и, главное, исполнимыми.

Да даже пресловутые и всеми упоминаемые заборчики – и те требуют осмысления. Чтобы правильно подобрать цвет для окрашивания, необходимо изучить разные аспекты: природные, биологические, эмоциональные и т.д.

Мэр одного из известных городов сказал: «Хороший город – тот, в котором людям хочется быть на улице. Если в городе хорошо себя чувствуют дети, пожилые люди, самые уязвимые жители – значит будет комфортно и всем остальным».

Сегодня в нашем городе динамично возводятся новые жилые микрорайоны, активно ремонтируются дороги, озеленяются улицы, высаживаются цветы, обустраиваются парковые зоны. Развитие городской среды в Сургуте – это сложнейший и системный вопрос, требующий вдумчивого изучения особенностей нашего города, потребностей его жителей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 августа в 09:13, просмотров: 1122, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
16 августа в 09:22
Реновация для домов в капитальном исполнении, которым 30-50 лет? С чего? Это юность для совдэповских многоэтажек. Лучше подумайте, что уже сегодня с муравейниками делать.
Альберт Леонов
не нравится
16 августа в 09:25
Странно слышать от представителя бизнеса, который не знает что Сургут не "экономическая" столица Югры, а захудалый ДОТАЦИОННЫЙ городишко. Экономическая столица "сама себя" содержать может , а мы с протянутой рукой в округ ходим, нищенки одним словом. В городах где есть деньги, не ходят с идеей о восстановлении Дома Пионеров, а город его восстанавливает сам, не в ущерб другим статьям бюджета.
ЛенаLena
не нравится
16 августа в 16:47
Сургут действительно экономическая столица Югры, только мы стали об этом забывать и, к сожалению, стали привыкать, что мы провинция. Руководители, чиновники нужны уверенные, яркие, пробивные, чтобы умели отстаивать интересы города на окружном уровне. Вообще много чего можно напланировать в Сургуте, но будет ли он развиваться? Будет ли и правда неформальной столицей ХМАО или его продолжат "задвигать подальше", будут ли хорошие зарплаты у сургутян? Ну а про городское пространство, одна из главных наших проблем - климат. Холодная зима, серая осень и зима. Окружающая обстановка должна поднимать настроение, нужны теплые и яркие развлекательные заведения. Помню когда-то предлагали что-то типа крытого гостиного двора. Красивого центра у нас нет. Улица Ленина - ужас какой-то, возле администрации тоже не то... Ну а на самом деле люди чувствуют и красоту, и удобство. Я вот заметила, что в парках сейчас много людей, много детей стало гулять на улицах, гоняют на великах по паркам.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
697 4
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
183 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
604 9
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
431 3
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
647 4
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 21:36
1507 44
​Статья дня. Сила пешеходных городов

​Статья дня. Сила пешеходных городов
Дом, работа, детский сад, продуктовый магазин — всё это должно быть в пешей доступности
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 16:51
495 2
Мы должны быть в ответе за тех, кто поддерживает Навального? // ИНФОГРАФИКА

Мы должны быть в ответе за тех, кто поддерживает Навального? // ИНФОГРАФИКА
​Половина читателей siapress.ru считают, что родители и школы должны нести ответственность за детей, участвующих в несанкционированных митингах
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 11:29
305 0
​«Превед, велосипед», или Как обустроить наши дороги

​«Превед, велосипед», или Как обустроить наши дороги
Я решил разделить эти проблемы на два условных со-направления – «дороги и транспорт», «дорожки и транспортик».
Сергей Антонов, сургутянин 15 ноября в 10:47
578 19
​Плохие новости для команды Шувалова. Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась про Сургут коротко, но емко

​Плохие новости для команды Шувалова. Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась про Сургут коротко, но емко
Редакция СИА-ПРЕСС 14 ноября в 18:08
8156 2
​Индекс ММВБ может забраться выше 2200 пунктов

​Индекс ММВБ может забраться выше 2200 пунктов
Если котировки в ближайшее время сорвутся ниже $63 за баррель, то техническая коррекция в сторону $60 более чем вероятна.
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 14 ноября в 14:42
385 0
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru уверены, что власти не представят публичный отчет расследования «сургутской резни» 19 августа// ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru уверены, что власти не представят публичный отчет расследования «сургутской резни» 19 августа// ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 14 ноября в 11:24
559 0
Межевание, которое касается каждого жителя города

Межевание, которое касается каждого жителя города
Помните, что с молчаливого согласия жителей к территории вашего дома может добавиться участок, за содержание которого вы будете платить, но не будете им пользоваться.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 14 ноября в 09:35
1183 3
​Кто портит отношения между нашими народами

​Кто портит отношения между нашими народами
Когда истина говорит, и боги молчат
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 13 ноября в 12:38
948 25
Собчак не в президенты? // ИНФОГРАФИКА

Собчак не в президенты? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru против выдвижения телеведущей на выборах 2018 года
Редакция СИА-ПРЕСС 13 ноября в 11:08
410 1
​Администрация Сургута объяснила, почему парковка возле СОК «Энергетик» закрыта для большинства людей // ДОКУМЕНТ

​Администрация Сургута объяснила, почему парковка возле СОК «Энергетик» закрыта для большинства людей // ДОКУМЕНТ
Ну, как, объяснила… В общем, почитайте сами
Василий Мирский 13 ноября в 10:48
1880 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика