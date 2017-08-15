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​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?

Уборка скошенной травы в рабочее время – не то, за что им платят зарплату из бюджета

В пятницу, 4 августа, на сайте администрации города была опубликована новость о том, что в рамках Года экологии ее сотрудники приняли участие в общегородском субботнике – убрали скошенную газонную траву на улицах Республики, Энергетиков, Гагарина и Энгельса. При этом в том же пост-релизе говорится, что рабочий день для субботника был выбран не случайно: «Городские власти понимают, что стоит летняя пора и людям необходимо дать время для отдыха. Но так как проблема покоса газонов все-таки существует, и это реально признается администрацией, а средств, необходимых на дополнительный покос и уборку травы, активно растущей в благоприятную погоду, в бюджете не предусмотрено, было принято решение обратиться к сотрудникам администрации, ее структурным подразделениям и ко всем общественным организациям». Какая трогательная забота о нескошенной траве и свободных выходных днях у сотрудников администрации.

Никого из чиновников, включая руководителя правового управления Ирину Гордееву и куратора кадровой политики, к тому же в тот момент исполнявшего обязанности главы Сургута Алексея Жердева, не смутило, что «субботник» организован почему-то в рабочий день.

А вот знакомые с Трудовым кодексом специалисты на это обратили внимание.

«Это грубое нарушение законодательства. Во-первых, в рабочий день сотрудники администрации должны заниматься своим прямым функционалом, который прописан в должностной инструкции, – рассказал один из близких к администрации респондентов siapress.ru. – Все они квалифицированные специалисты, их труд оплачивается согласно занимаемой должности. Почему муниципальные служащие в рабочее время выполняют работу не в рамках своих должностных инструкций, а чужую низвоквалифицированную работу? На субботниках муниципальные работники могут появляться только в нерабочее время или выходные дни по добровольному согласию. Другой вариант – по приказу руководства, но наличие подобного приказа означало бы документальное подтверждение превышения должностных полномочий тем, кто его издал».

Собирая траву вместо дворников в рабочее время в пятницу, десятки чиновников городской администрации по чьему-то устному распоряжению без какой-либо уважительной причины в течение длительного времени отсутствовали на рабочем месте. Это можно квалифицировать как прогул, утверждает наш источник в трудовой инспекции по Сургуту. За это человека можно подвергнуть дисциплинарному наказанию вплоть до увольнения.

Другой источник редакции из прокуратуры города отметил, что на самом деле каких-то серьезных нарушений в этом «субботнике» все же не было – по его словам, администрация, как и любой работодатель, может вывести своих сотрудников на подобную разовую акцию. «Если в этой акции не было никакого принуждения в отношении муниципальных служащих, то едва ли в ней можно углядеть какие-то нарушения, – рассказал он siapress.ru. – То, что в эти часы работники исполняли малооплачиваемые обязанности вместо своей профессиональной деятельности – это повод обсудить эффективность использования ресурсов администрации, но не повод для прокурорского реагирования и каких-то административных и, тем более, уголовных дел».

Официальный запрос о «тонкостях» пятничных покосов направлен в городскую администрацию.

Понятно, что проведенный субботник – это благо для города. Но ситуация, возможно, не обратила бы на себя внимания, если бы труд высококвалифицированных чиновников не оплачивался из бюджета города, а куратор кадровой политики городской администрации Алексей Жердев не декларировал массовые проверки и уголовные дела против действующих и бывших муниципальных служащих с целью «наведения порядка». Привлечение ОМОНа на городском хлебозаводе, неправомерные (как указал суд первой инстанции) увольнения работников администрации, за которые опять же расплатится городской бюджет, проверки бывших чиновников класса А происходят на фоне, судя по пятничному субботнику, вольного обращения с нормами Трудового кодекса, да еще и сделанного ради самопиара. Интересно, как к этому отнесутся правоохранительные органы, которые должны контролировать работу администрации города?


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Сегодня в 17:51, просмотров: 212, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 19:17
1. Всякие крупные предприятия ничего предосудительного в субботниках не видят, хотя это однозначное нарушение трудового законодательства. Та же железная дрога зимой регулярно всех конторских работников выгоняет на "снегоборьбу" - с совка ещё оставшееся понятие, хотя эту работу должны выполнять специально обученные люди.
2. Источника из прокуратуры уволить за незнание законов - работодатель НЕ имеет права без приказа, без согласия работника заставлять его выполнять другую работу.
3. Руководство этих сотрудников администрации нарушило всё что можно - инструктаж по охране труда не проведен, спецодежда, как дворникам, не выдана, медкомиссия на выполнение этого вида работ отсутствует. Не считая того, что НИКАКОГО приказа и согласия работников на выполнение другой работы - нет. Ждём блеяния Шувалова по этому поводу.
Моби
не нравится
Сегодня в 19:18
Железная дОрога

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