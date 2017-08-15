​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургут занял 15 место из 22 в рейтинге эффективности среди местных администраций в Югре. Важно это не только потому, что это престижно – первые места этого рейтинга еще и получили бюджетные гранты:
1) Белоярский район – 59 млн. рублей;
2) Нижневартовский район – 38 млн. рублей;
3) Октябрьский район – 35 млн. рублей;
4) Г. Ханты-Мансийск – 33 млн. рублей;
5) Г. Когалым – 17 млн. рублей;
6) Г. Нижневартовск – 17 млн. рублей;
Само описание рейтинга занимает 277 страниц.Расположение муниципалитетов зависит от сложной системы коэффициентов по более чем 40 показателям. Мы отобрали самые важные из этих показателей и представляем вам, как Сургут прошел через это тестирование окружной власти.
1) Показатель: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»
Сургут — 1 место
2) Показатель: «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя»
Сургут — 20 место
Березовский район — 1 место
3) Показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям»
Сургут — 19 место
Ханты-Мансийск — 1 место
4) Показатель: «Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций»
Сургут — 7 место
Белоярский район — 1 место
5) Показатель: «Доля детей в возрасте 1-6 лет, которые ходят в муниципальные детские сады»
Сургут — 7 место
Нижневартовский район — 1 место
6) Показатель: «Доля муниципальных детских садов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта»
Сургут — 17 место
Лангепас — 1 место
7) Показатель: «Доля муниципальных школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта»
Сургут — 17 место
Ханты-Мансийск — 1 место
8) Показатель: «Доля обучающихся в муниципальных школах, занимающихся во вторую (третью) смену»
Сургут — 21 место
Покачи — 1 место
9) Показатель: «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в школах»
Сургут — 15 место
Нижневартовск — 1 место
10) Показатель: «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами, библиотеками, парками культуры и отдыха»
Сургут — 2 место
Урай — 1 место
11) Показатель: «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год»
Сургут — 10 место
Ханты-Мансийск — 1 место
12) Показатель: «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (в том числе, жилищного) в расчете на 10 тыс. человек населения»
Сургут — 4 место
Ханты-Мансийский район — 1 место
13) Показатель: «Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищные условия в отчетном году»
Сургут — 10 место
Белоярский район — 1 место
14) Показатель: «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (без учета субвенций)»
Сургут — 9 место
Нефтеюганский район — 1 место
15) Показатель: «Объем незавершенного в установленные сроки строительства, идущего за счет средств муниципального бюджета»
Сургут — 21 место
Лангепас — 1 место
16) Показатель: «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»
Сургут — 1 место
17) Показатель: «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления»
Сургут — 17 место
Нефтеюганский район — 1 место
18) Показатель: «Среднегодовая численность постоянного населения»
Сургут — 1 место
Справедливости ради стоит отметить, что в аналогичном рейтинге местной власти за 2015 год Сургут находился на 22 месте.
Почти кванториум? // Директор Центра молодежного инновационного творчества Алексей Иванов // ONLINE 17 августа в 11.00