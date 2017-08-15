​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургут занял 15 место из 22 в рейтинге эффективности среди местных администраций в Югре. Важно это не только потому, что это престижно – первые места этого рейтинга еще и получили бюджетные гранты:

1) Белоярский район – 59 млн. рублей;

2) Нижневартовский район – 38 млн. рублей;

3) Октябрьский район – 35 млн. рублей;

4) Г. Ханты-Мансийск – 33 млн. рублей;

5) Г. Когалым – 17 млн. рублей;

6) Г. Нижневартовск – 17 млн. рублей;

Само описание рейтинга занимает 277 страниц.Расположение муниципалитетов зависит от сложной системы коэффициентов по более чем 40 показателям. Мы отобрали самые важные из этих показателей и представляем вам, как Сургут прошел через это тестирование окружной власти.

1) Показатель: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»

Сургут — 1 место

2) Показатель: «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя»

Сургут — 20 место

Березовский район — 1 место

3) Показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям»

Сургут — 19 место

Ханты-Мансийск — 1 место

4) Показатель: «Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций»

Сургут — 7 место

Белоярский район — 1 место

5) Показатель: «Доля детей в возрасте 1-6 лет, которые ходят в муниципальные детские сады»

Сургут — 7 место

Нижневартовский район — 1 место

6) Показатель: «Доля муниципальных детских садов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта»

Сургут — 17 место

Лангепас — 1 место

7) Показатель: «Доля муниципальных школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта»

Сургут — 17 место

Ханты-Мансийск — 1 место

8) Показатель: «Доля обучающихся в муниципальных школах, занимающихся во вторую (третью) смену»

Сургут — 21 место

Покачи — 1 место

9) Показатель: «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в школах»

Сургут — 15 место

Нижневартовск — 1 место

10) Показатель: «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами, библиотеками, парками культуры и отдыха»

Сургут — 2 место

Урай — 1 место

11) Показатель: «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год»

Сургут — 10 место

Ханты-Мансийск — 1 место

12) Показатель: «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (в том числе, жилищного) в расчете на 10 тыс. человек населения»

Сургут — 4 место

Ханты-Мансийский район — 1 место

13) Показатель: «Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищные условия в отчетном году»

Сургут — 10 место

Белоярский район — 1 место

14) Показатель: «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (без учета субвенций)»

Сургут — 9 место

Нефтеюганский район — 1 место

15) Показатель: «Объем незавершенного в установленные сроки строительства, идущего за счет средств муниципального бюджета»

Сургут — 21 место

Лангепас — 1 место

16) Показатель: «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»

Сургут — 1 место

17) Показатель: «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления»

Сургут — 17 место

Нефтеюганский район — 1 место

18) Показатель: «Среднегодовая численность постоянного населения»

Сургут — 1 место

Справедливости ради стоит отметить, что в аналогичном рейтинге местной власти за 2015 год Сургут находился на 22 месте.