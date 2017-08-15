Дети Югры с диагнозом ДЦП смогут получить консультацию у петербуржского специалиста

Сургутская городская ассоциация родителей детей инвалидов (СГАРДИ) приглашает в Сургут руководителя клиники детского церебрального паралича института имени Турнера – Валерия Умнова. Он планирует приехать в наш город для того, чтобы провести консультации для детей с диагнозом ДЦП, выдать им заключение о необходимости дальнейшего лечения, а позже – прислать справку-вызов для проведения операции (Институт располагается в городе Пушкине Ленинградской области и является государственным медицинским учреждением).

Однако у Валерия Умнова есть одно единственное условие: для того, чтобы его приезд был наиболее результативным, он просит собрать группу, в которую войдет не менее 60 детей, которым необходима его консультация. На данный момент СГАРДИ уже удалось найти 15 родителей, которые заинтересованы в приезде специалиста. Но необходимо еще минимум 45 человек.

«Мой ребенок проходил лечение в этом институте, ему делали там несколько операций, - рассказывает член ассоциации Лариса Антонченко, о сыне которой мы рассказывали на прошлой неделе. - Все родители особенных детей знают, насколько непрост путь к оперативному лечению: сначала приходится ехать в другой город на консультацию, после которой выдается квота. И только через несколько месяцев присылают приглашение уже на саму операцию. Это огромные суммы на переезды, часто непосильные для родителей. И особенно для тех, чьи дети не могут сидеть, и для которых приходится выкупать по четыре места в самолете. Приезд Валерия Владимировича в Сургут позволит избежать огромных затрат на перелет для полусотни мам и пап».

Приезд Валерия Умнова планируется в начале октября.

Подать заявку на консультацию можно через СГАРДИ. Организацией занимается член ассоциации Алена Тарасова. Связаться с ней можно по телефону: 8 (950) 507-84-86 и по e-mail: superreloa@yandex.ru.

Справка СИА-ПРЕСС: Валерий Умнов – врач-травматолог-ортопед, доктор медицинских наук. Его отделение занимается ортопедическим и нейрохирургическим лечением детей с ортопедическими проявлениями неврологических заболеваний: детский церебральный паралич, последствия спинномозговых грыж, нейроортопедические нарушения, последствия травм ЦНС и ПНС