Урбанистический ад

Муравейник. Бесконечное асфальтовое поле перед ним. Пластмассовая детская площадка кислотных цветов, на которой впору снимать психоделический фильм ужасов. Вся зелень ограничивается нарезанными полосками газона, а точнее, его имитацией, ибо никто за ним не следит, и повсюду видны проплешины земли. Двора как такого нет, и куда ни брось взгляд, стоят они. Муравейники.

Знакомая картина, да? В Сургуте этого чудесного «доступного жилья» в достатке. Если где-то что-то строят, можно быть почти уверенным – там будет 15-25-этажная коробка с колхозным благоустройством и двором-парковкой. Картина, в общем, типичная для современной России, в которой застройщики заинтересованы только в том, чтобы построить дом как можно дешевле и продать жилье в нем побыстрее. Одна беда – нормы мешают, а так бы весь Сургут закатали в асфальт и натыкали 25-этажных башен с квартирами-конурами.

Так продолжалось годы, но чудо – в Сургут стали приезжать урбанисты. Это такие специальные люди, которые, помимо прочего, рассказывают, как строить человеческое жилье и вообще сделать город пригодным для людей. Пошли один за другим урбанистические форумы, к нам зачастили гости из двух столиц с лекциями, суть которых сводилась к поистине алхимическому рецепту – как из непрезентабельного северного городка с помощью сложных ритуалов сделать этакую «северную жемчужину». Тот факт, что местная власть использовала эти форумы для собственного пиара воспринимался как необходимое зло на пути к светлому урбанистическому будущему. Даже застройщики включились в процесс и давали денег на праздник градостроительной мысли.

Но чем чаще в городе высаживался урбанистический десант, тем чаще лично у меня возникал немой вопрос: как у властей и застройщиков получается не страдать от тяжелейшего когнитивного диссонанса? Просто если взглянуть на ситуацию со стороны, то получается какая-то шизофрения – сначала администрация и заинтересованные компании выделяют деньги, причем немалые, приглашают серьезных лекторов, которым надо платить (подозреваю, что для Сургута они просят максимальный гонорар, хотя утверждать не буду, со свечкой не стоял), и получают очень правильные знания о создании комфортных городов. Мало- и среднеэтажная застройка, общественные пространства, кварталы вместо микрорайонов, закрытые дворы, свободные от парковок – все то, о чем так любят говорить урбанисты и что действительно может сделать Сургут пригодным для жизни.

И вот, наслушавшись сакральных знаний, девелоперы… снова лепят свои муравейники, а власти их согласовывают. Урбанистические форумы похожи на «Вредные советы» Григория Остера – доходчиво объясняют, как делать не надо, и ровно это застройщики с администрацией и делают. Как в голове могут уживаться взаимоисключающие представления – непонятно. На День строителя, когда подводили итоги II Урбанистического форума, ситуация дошла до идиотизма – представили проект благоустройства набережной восточного рукав Саймы (прекрасный кстати), именно там, где сейчас растут очередные коробки «доступного жилья». Хоть ставь два изображения рядом – ожидание и реальность.

Рецепт решения проблем, или хотя бы попытка, меж тем, лежит на поверхности – изменить архитектурные нормы, хотя бы этажность ограничить 8-9 этажами, чтобы город по-человечески выглядел. Ладно, многого прошу – платные парковки сделать, а то последние годы только разговоры. Но нет, Сургут, похоже, вознамерился и дальше пытаться построить «рай в муравейнике». Пока, правда, получается урбанистический ад. И мы в нем жаримся.