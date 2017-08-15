Это не просто приведет к расцвету теневого рынка алкоголя, но и ударит по цивилизованному бизнесу

Правительство ХМАО – Югры может установить в округе дополнительные ограничения в сфере продажи алкоголя. В частности, как следует из официального письма, поступившего в ТПП ХМАО – Югры из Депэкономразвития, изучается возможность полного запрета продажи алкоголя в пределах населенных пунктов. А это значит, что все точки продаж спиртного могут быть вынесены за пределы городов и сел. В Торгово-промышленной палате Югры считают: принятие поправок в региональное законодательство может привести к негативным последствиям.

Сейчас инициатива окружного правительства вынесена на общественное обсуждение. Инициаторы проекта апеллируют к опыту других регионов. Например, в Якутии продажа алкоголя разрешена только в специализированных стационарных торговых объектах, которые при этом не могут размещаться в многоквартирных домах. Кроме того, муниципалитетам дано право полностью запретить торговать спиртным на территории отдельных населенных пунктов. Схожий опыт есть и в Иркутской области, где продажа алкоголя запрещена на территории села Хамакар, за исключением каждой пятницы недели с 17 до 20 часов. А в Пермском крае запретили торговать спиртным во время проведения крупных праздничных мероприятий.

«Предложения, которые предлагается рассмотреть, достаточно спорные, – считает Игорь Чертов, президент Торгово-промышленной палаты Югры, - они не только могут привести к расцветанию теневого рынка алкоголя, но и существенно осложняют жизнь цивилизованному бизнесу. Предприниматели понесут большие затраты, если точки продаж вынесут за пределы городов и сел – это и строительство новых торговых объектов, и подведение инженерных сетей. Если проект будет принят, то многие предприятия малого бизнеса могут закончить свое существование. А это влечет и потерю налогов для бюджета, и рабочих мест для людей».

Глава ТПП ХМАО – Югры призывает обратить внимание на проект Минпромторга «Предложения по оптимизации госрегулирования розничной продажи алкоголя». Основной тезис документа: необходимо легализовать рынок алкоголя. Ключевой вывод состоит в том, чтобы бороться не с алкоголем, а с пьянством, не с употреблением, а со злоупотреблением.

«Нужно вернуть людям право пить легальный безопасный алкоголь за доступные деньги, не толкая их к суррогатам. Затем постепенными системными мерами необходимо добиться переориентации части потребления с крепкого алкоголя на некрепкий и представляющий меньшее зло (вино и пиво). Также необходимо изменить стиль потребления с опасного (пьянство, девиантное поведение, преступления в состоянии опьянения) на культурное употребление спиртного», - говорится в документе. Такой шаг, как запрет на продажу алкоголя для легального бизнеса, Минпромторг прямо называет «негативным, вредным для экономики и никак не влияющим на здоровье нации».

Чтобы сделать рынок торговли спиртным цивилизованным, ведомство предлагает упростить лицензирование, снять избыточные ограничения на продажу алкоголя, усилить меры наказания за нелегальную торговлю, усовершенствовать ЕГАИС и ввести другие комплексные меры. «Именно на предложения этого проекта стоит делать упор региональному правительству», - считает Игорь Чертов.

Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры планирует провести публичные обсуждения этих предложений уже в ближайшем времени. Кроме того, прислать свои отзывы и предложения об этих инициативах вы можете по адресу электронной почты tpphmao@tpphmao.ru.