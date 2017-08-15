В Сургуте собирают деньги на памятник Владимиру Высоцкому. Сумма немаленькая

На улице Чехова, в доме 10/1 несколько лет висит портрет Владимира Семеновича Высоцкого. На вопрос кто повесил его и зачем, жильцы дома отвечают: «Дядя Олег, зайдите к нему, вот тут он живет». В квартире Олега Александровича Лошакова буквально все пропитано бардовским духом, и не удивительно, ведь «дядя Олег» сам автор многих песен, участник фестивалей и создатель организации «Светлый след», цель которого сберечь наследие авторской песни. По словам Олега Александровича, этот портрет был подарком, а устанавливали на средства всего дома. Установить такой вот портрет стоит от 5 до 7 тысяч рублей. Но на этом пенсионер не думает останавливаться, в планах воздвигнуть памятник поэту-песеннику. Установка такого памятника обойдется очень дорого-7 миллионов рублей. Муниципалитет не сможет выделить такую сумму, поэтому было решено создать «Благотворительный фонд имени Высоцкого», где каждый желающий может перевести средства на общую память о поэте.







