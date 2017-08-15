​Рубль во втором полугодии будет падать // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы, я Валерия Пятина, финансовый советник БКС Премьер, совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем говорить об итогах недели на фондовом рынке, ожиданиях от текущей торговой пятидневки, прогнозах по курсу доллара и евро до конца года и грамотном распределении сбережений по валютам.

Российский рынок торгуется с минимальной активностью, сказывается пик сезона отпусков. Политические факторы стали меньше давить, а новых драйверов пока не нашлось. Эскалация конфликта США и КНДР вызвала общемировую волну бегства из рисковых активов. Правда, этот фактор достаточно быстро начал отыгрываться, что, на наш взгляд, вполне оправданно. Риски, связанные ситуацией вокруг Северной Кореи, кажутся преувеличенными.

В целом на текущую неделю у нас умеренно позитивный взгляд. По индексу ММВБ картина остается стабильной. Пока котировки находятся выше 1900 пунктов, среднесрочная инициатива – на стороне покупателей. Рынок нефти также перестал реагировать на геополитические риски, «черное золото» марки Brent готовится снова протестировать уровень сопротивления на $53-53,5.

На курс рубля относительно доллара США и евро в ближайшие месяцы продолжит оказывать влияние привычная триада факторов – это монетарная политика, цены на энергоносители и геополитика.

С точки зрения монетарной политики, сокращение разрыва между ставками в России и в США закономерно снижает привлекательность операций carry-trade, соответственно, поддержка этого фактора для рубля с каждым снижением ключевой ставки Банком России (а их прогнозируется еще два в 2017) будет ослабевать.

Что касается цен на нефть, то здесь важно учитывать то, насколько дисциплинированно будет выполнять ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи и какие будет давать сигналы рынку, насколько позитивно будет развиваться спрос в США, а также в азиатском регионе, какой будет геополитическая обстановка в мире, в особенности, в ближневосточном регионе. По нашему базовому прогнозу баррель Brent к концу года будет стоить в диапазоне $52-55, то есть примерно на текущих уровнях. С геополитической точки зрения – мы ожидаем, что информационный накал вокруг антироссийский санкций будет постепенно спадать, что в целом должно позитивно сказаться на спросе на рублевые активы.

В целом, по нашему мнению, рубль во втором полугодии будет склонен к ослаблению. К концу года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль-доллар может уйти в зону 62-64, пара рубль-евро – к уровням 73-75.

Тем не менее, для человека, живущего в России, оптимально как минимум половину своих средств хранить в рублях, так как мы живем в рублевом пространстве, и могут возникнуть ситуации, когда деньги нужны быстро и внезапно. Другую часть имеет смысл хранить в иностранной валюте, особенно в текущих условиях, когда никто не может дать точного прогноза, как дальше будет развиваться ситуация на валютном рынке. Подобная диверсификация защитит человека не только с финансовой точки зрения, но и психологически, наличие разных инструментов в портфеле даст дополнительную уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Сейчас пока еще небольшое количество соотечественников делают накопления, руководствуясь целеполаганием: большинство сберегают деньги «просто так» или ««ради доходности». При этом у всех людей есть какие-то цели: кто-то хочет построить дом, кто-то – купить новую машину, кто-то – стать финансово независимым и накопить капитал, который работал бы на получение регулярного пассивного дохода.

Если грамотно подойти к определению параметров своей цели, понять, какая потребуется сумма (с учетом инфляции) и определить конкретные сроки достижения цели, можно рассчитать вероятность ее достижения, а на основании полученных данных - составить оптимальный портфель из финансовых продуктов и Персональный финансовый план, который будет наилучшим образом отвечать на вопрос «как достичь цели». Таким образом, инвестирование станет более осознанным, а значит – более эффективным.