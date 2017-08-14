«Сменится десять поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте»

— Идея масштабной высадки кедров пришла к вам, когда вы занимали пост первого замглавы Сургута, или уже после ухода на пенсию?

— Это было еще когда я был руководителем департамента по природопользованию и экологии. Я ставил на первый план создание зеленых насаждений по улицам города, и мне тогда было неважно, каких: ива так ива, береза так береза. Уже потом планировалось постепенно заменять их на хвойные, долговечные. И уже самый высший пилотаж – это высадка кедровых насаждений на тех участках Сургута, где есть соответствующие условия.

— Какие из этих условий первостепенны?

— Наличие естественного грунта и отсутствие инженерных сетей.

— Пытались ли вы раньше массово высаживать кедры? И что из этого вышло?

— Мы сажали, возможно, около сотни, но это дело очень сложное. Поэтому где-то деревья пошли в рост, а где-то нет. Но большая часть погибла по разным причинам. Кедры — это удивительные, могучие растения. Они могут долго жить в тени, а потом, когда лиственные деревья умирают, кедр поднимается над ними. При этом, если сосна и ель считаются зрелыми в 100 лет, то кедр достигает взрослого возраста примерно в 160. Весь срок его жизни составляет примерно 400 лет. То есть, сменится несколько поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте. Однако при всем этом за кедром первые лет пять нужен серьезный уход. Его нельзя просто посадить и забыть.

— Вы находили поддержку у своих коллег и общественности города?

— Маленькие саженцы плохо приживаются, и поэтому кедры лучше высаживать индивидуально, когда они уже подросли. Но взрослое дерево в десятки раз дороже, и это требует больших затрат от города. Поэтому я не всегда находил позитивный отклик.

— Идею игнорировали, не прислушались или просто откладывали до лучших времен?

— У города всегда есть срочные нужды: то снос ветхого жилья, то чистая вода, то еще что-нибудь. В один момент, чтобы получать деньги, нам пришлось «ходить» в округ за одобрением. Думаю, вы помните этот переломный момент. И вот мы с Александром Сидоровым сидели и торговались. Я говорил: «Надо 400 миллионов на все проблемы». А он мне: «Откуда! Максимум 100 миллионов». «Триста». «Сто пятьдесят!». Тогда многие вопросы не были решены из-за отсутствия денег.

— Почему вы сейчас снова вернулись к этой проблеме?

— Все получилось очень просто: позвонил сын и сказал, что во дворе нашего дома кедры растут буйно (я сам их когда-то высадил), и что на них завелись три белки. То есть, сложилась небольшая экосистема. Хочется, чтобы то же самое появилось и на берегах Саймы.

— Как вы думаете, кто может заинтересоваться такой инициативой помимо городской администрации?

— Я говорю: давайте меценатам по 30 «метров», и, я уверен, найдется минимум десять человек или компаний, которые захотят высадить аллею и указать на табличке, что это сделали они. Думаю, что и университет не останется в стороне. Город от этого только выиграет.

— Но раз вы говорите, что кедры требуют особого ухода, может быть, вы озвучите несколько правил, которых нужно придерживаться при высадке деревьев?

— Для начала нужно выкопать яму метр на метр и насыпать туда хорошую почву. При этом кедр нужно везти к месту посадки не с маленьким земляных комком вокруг корней, а с хорошим куском земли, чтобы ему было легче адаптироваться и прижиться. Выкапывать растения надо не из-под полога леса, а с открытых мест. Далее – кедры нужно поливать. Рядом с рекой это делать будет очень легко. Я бы советовал высаживать растения, которым уже около восьми лет, и которые достигли роста в полтора-два метра. Впрочем, в администрации еще есть специалисты, которые знают, как все это делатся.

— Но такие деревья будут стоить дороже молодых саженцев.

— Конечно. Но какие перспективы! Надо находить деревья под линиями электропередач, вдоль дорог, на нефтепроводах и перевозить их на новое место. Таких одиноких растений много, мы ездили и знаем, где их можно найти. Главное объединиться вокруг этой идеи, привлечь лесопарковое хозяйство, лесничество и неравнодушных людей, которым это может быть интересно. Тем более, что наш парк «За Саймой» с водохранилищем — это уникальный объект. Проектировщики из Новосибирска утверждают, что в Сибири другого такого не найти. Если мы еще и сможем создать по берегу кедровую аллею, это станет ключевым местом для Сургута.