Как украинская эстрада победила

Щелкая пультом, я на днях «залип» на одном из музыкальных кабельных каналов, что специализируется исключительно на русскоязычных песнях, и от нечего делать стал считать, каков баланс между транслируемыми там российскими артистами и украинскими. И оказалось, что последние побеждают весьма убедительно. Практически счет вышел в одну калитку. Констатирую: на поле поп-музыки никакой войны между соседями не наблюдается, украинские артисты в РФ очень популярны, они гастролируют, клипы транслируются, их любят. Потом я полез на Ютуб и «потыкал» клипы украинской эстрады, и знаете, у многих – десятки миллионов просмотров, и, безусловно, накручивает эти просмотры именно многочисленная российская аудитория.

Давайте я просто перечислю популярных здесь украинских артистов: Ани Лорак, Лобода, «Время и Стекло», Monatik, ВИА Гра, Вера Брежнева, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Таисия Повалий, Тина Кароль, Потап и Настя, Иван Дорн, Анастасия Приходько, Ёлка, Джамала, QuestPistols, Макс Барских, «Грибы»… Еще Верка Сердючка. И Лолиту Милявскую, что родом из Мукачево, тоже можно назвать артисткой украинской. Да, и не надо забывать еще Софию Ротару – родом из Молдавии, но живет в Украине. И если из российского поп-эфира вычесть этот список, останутся пенсионеры из «Рождественских встреч Аллы Пугачевой» да «Ленинград» с «Серебром». Украинская эстрада уложила нашу поп-музыку на лопатки. Все модные молодежные проекты на нашем поп-рынке – сплошь с украинской пропиской. У них и контент более продвинутый, и звучат они вполне актуально. Маленькая страна завалила большую своей музыкой. Как и почему это случилось – вот вопрос?

Причем участникам украинского поп-вторжения в течение последних нескольких лет приходится выслушать немало критических слов от своих соотечественников. В Украине немало тех, кто считает, что зарабатывать деньги в России, стране-агрессоре, – это закрывать глаза на мораль и собственную совесть. Украинские исполнители за работу в Москве подвергаются жесткой критики со стороны украинских общественных деятелей и активистов. Однако несмотря на скандалы на родине, украинские артисты продолжают активную концертную деятельность в России, а кое-кто из «звезд» даже переехал в Москву. Так музыкальный продюсер Потап (Потап и Настя) заявил, в Россию он будет ездить до тех пор, пока их приглашают на концерты и это не запрещается украинским законодательством. Пожалуй, лишь солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк на время конфликта отменил концерты группы на территории РФ, заявив, что он не может петь веселые песни, «пока чужой сапог топчет нашу землю, часть страны оккупирована».

Но вернемся к вопросу, отчего так прогрессирует поп-музыка наших соседей… Я слышал версию, – дескать, украинский язык настолько музыкален, что мелодии прошиты в генах украинцев. Может, и так, но поют-то украинские артисты на русском...

Вторая слышанная мной версия заключается в том, что в Украине не произошел столь жесткий передел, какой случился в российском шоу-бизнесе, – когда все музыкальные медиа были поделены крайне ограниченным продюсерским кругом, и якобы потому молодые украинские артисты не чувствуют такого сильного диктата старшего поколения артистов, как это происходит в РФ. Тут есть разумное зерно, конечно. Такой поп-бизнесовой мафии, как в РФ, в Украине нет.

Но мне больше нравится иное объяснение. И заключается оно в свободолюбии украинцев, в популярности либеральной мысли. Ну вот не на пустом месте все эти Майданы произошли, за всем этим – новые уровни свободы, новые уровни творчества, новые технологические подходы.Выход на новый уровень понимания реальности, мировых процессов. Оттого и звучат их поп-песни почти на уровне их англо-американских коллег. Думаю, и завоеванный недавно «безвиз» тоже внесет свою лепту в процесс создания новой поп-музыки.

Хотя уже то прекрасно, что войны на уровне обмена культур между нашими странами не существует. Это дает шанс…