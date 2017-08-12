Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло

В сентябре прошлого года в 31 микрорайоне города начались работы по благоустройству нового сквера. Природный кусочек леса, расположенный между школой № 31 и ГМ «Богатырь», должен был в ближайшие два года стать современной рекреационной зоной.

Как рассказали тогда корреспонденту «НГ» чиновники, на превращение участка в полноценный сквер уже было выделено чуть более 24 миллионов рублей из городского бюджета, а общая стоимость работ оценивается примерно в 95 миллионов. «В микрорайоне №31, на территории, выделенной под обустройство сквера, планируется выполнить комплексное строительство парка, — рассказали «НГ» специалисты управления по природопользованию и экологии администрации. — Оно включает в себя устройство дорожно-тропиночной сети для пешеходов, с центральной аллеей; велосипедной дорожки; детских игровых и спортивных площадок; освещения; а также установку урн, скамеек и ограждения, озеленение сквера с устройством газона, посадку деревьев и кустарников».

Несмотря на обещание чиновников создать в ближайшем будущем современный сквер со всеми удобствами, начало работ вызвало у жильцов соседних многоэтажек волну негодования — вырубка большей части деревьев пришлась им не по душе. Ведь еще два года назад они с удовольствием прогуливались пусть и в неблагоустроенном, но в настоящем диком кусочке леса, где обитали белки, птицы и другие животные. А после проведенных прошлой осенью работ (вырубки деревьев, выторфовки, отсыпки песка на местах дорожно-тропиночной сети и ограждения забором), гулять в парке стало невозможно.

Прошедшие теплые месяцы этого года изменений в сквере не принесли. На дворе август, а обещанная рекреационная зона до сих пор не может похвастаться глобальным перевоплощением. Да, в июне, как сообщили «НГ» местные жители, тут были проведены мелкие работы — собран и вывезен мусор, опавшие ветки, оставшиеся пеньки, и подкрашен забор. На этом движение прекратилось.

По какой причине подрядчик потерял столько теплых дней, мы спросили у специалистов ответственного департамента, которые причину простоя объяснили так: «Еще в мае на госзакупках был размещен аукцион на проведение второго этапа работ в 31 микрорайоне, но один из потенциальных участников подал заявление в ФАС. Антимонопольная служба вынесла постановление о внесении некоторых изменений, что и было сделано. Поэтому срок заявок был продлен, а сам аукцион состоялся 31 июля. Договор с победителем будет подписан лишь 14 августа. До конца года ему на обустройство центральной аллеи и тропинок, велосипедной дорожки, наружного освещения и газонов выделено почти 40 миллионов рублей».

По заверению чиновников, полностью сквер смогут обустроить до конца следующего года, на эти нужды потребуется выделение из горбюджета еще порядка 29,5 миллионов рублей. Местным жителям остается надеяться на то, что планы руководства города не поменяются, и «палок в колеса» им больше никто не вставит.