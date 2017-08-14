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​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям

В Сургуте продолжается обсуждение строительства и дальнейшего предназначения стеклянного здания на улице Энергетиков возле СОКБ. С последней публикации siapress.ru на эту тему ситуация несколько изменилась.

А что не так?

Главная проблема, витающая над этим зданием, — его расположение на одной из центральных улиц города с большим машинопотоком. Рядом — администрации города и района, университет, крупнейшая в регионе окружная клиническая больница и поликлиника № 3. Однако именно там находилось недостроенное здание, с 90-х годов принадлежащее компании «Ю-Эксперт». В 2012 году администрация Сургута предложила ей провести реконструкцию этого строения с тем, чтобы в него можно было перевести детское отделение поликлиники № 3. Инвестор принял предложение чиновников и перепрофилировал назначение объекта.

Зачем поликлинике новое здание?

Главврач СГКП № 3 Дмитрий Гуз в разговоре с корреспондентом «НГ» рассказал, что дефицит площадей в его медицинском учреждении существует давно, потому что в нынешнем здании ютятся вместе и детское, и взрослое отделения.

«В новое здание должна была переехать детская поликлиника, где она бы работала в полном формате, — говорит Дмитрий Гуз. — Там будет и педиатрическое отделение, и отделение восстановительного лечения, и отделение специализированной помощи с узкими специалистами. Если детская поликлиника переедет, освободится целый этаж в старом здании — это тысяча квадратных метров, что даст нам возможность развернуть полноценное лечение для взрослых. Представьте: сейчас у меня в одном кабинете ведут прием по три «взрослых» терапевта: один врач отработал, следом идет второй, потом третий! С восьми утра до восьми вечера».

Но проблема, как мы писали раньше, подкралась откуда не ждали: сферу здравоохранения в 2014 году в соответствии с федеральным законом перевели в ведомство округа, и городская власть невольно дезавуировала свои намерения. Так что теперь поликлиника № 3 каждые полгода отчитывается перед региональным руководством о своих потребностях в новых площадях и терпеливо ждет его решение.

Так в чём проблема?

Решение округа ждет и застройщик: здание готово более чем на 90 процентов, а вопрос о его возмездной передаче поликлинике до сих пор не решен. Год назад, в сентябре 2016-го, администрация города определила реальный срок его сдачи в эксплуатацию — 1 июня 2017 года, сообщил Дмитрий Гуз. Но прошло уже два месяца, а здание до сих пор пустует.

Корреспонденты «НГ» первыми посетили объект и убедились, что застройщик действительно профилировал его под нужды поликлиники, никакие другие функции «стекляшка» на Энергетиков выполнять не может.

«В течение 2014-2016 годов велись переговоры между правительством округа, администрацией города и нами, — рассказывает директор ООО «Ю-Эксперт» Андрей Иванов. — Но смена руководства департамента здравоохранения округа, курирующего замгубернатора и главы Сургута вновь отложила решение судьбы строящегося здания. Срок полного завершения строительства намечен на третий квартал 2017 года, все необходимые для строительства средства вкладываются нами в полном объеме».

Получается, что компания «Ю-Эксперт» изначально загнана в очень узкие рамки, и сейчас, в условиях неопределенности власти, оказалась в безвыходной ситуации, когда объект готов и его пора передать будущему владельцу, но никто не принимает этого принципиального решения.

Что по цене?

Цена вопроса высока — 776 млн рублей. На что инвестор парирует: но и объем здания не маленький: 5 900 квадратных метров, причем в стоимость входит все, включая ремонт и всю медицинскую и оргтехнику. Вопрос в другом: как сказал Дмитрий Гуз, сейчас детское отделение теснится на тысяче «квадратов». Предположим, что для полноценной работы ему нужна площадь в два, ну, в три раза больше. На что будут потрачены оставшиеся площади? Однако на это представители «Ю-Эксперт» заявили, что в новое здание переедет и женская консультация СГКП № 3. А также у них разработан проект, по которому некоторые кабинеты в здании будут отданы общественным и коммерческим структурам, которые будут оказывать реабилитационную помощь детям с инвалидностью.

То есть, почти за 800 млн рублей город получит не только поликлинику, но и центр реабилитации.

«А ещё там нет парковки»

Другая проблема кроется в нехватке парковочных мест. От и. о. директора депздрава Югры Владислава Нигматулина «НГ» получил следующие разъяснения: «На территории объекта отсутствует место для организации автостоянки. Размещение необходимого количества парковочных мест на близлежащий территориях невозможно, отсутствуют удобные подъездные пути».

Застройщик же в ответ на это заявляет, что уже построил и передал на баланс города одну стоянку на 45 машиномест у СОКБ (перед сквером Старожилов), увеличил имеющуюся парковку рядом с поликлиникой и готов построить еще одну рядом с ней на 80 машиномест (предварительный проект согласован на уровне города и руководства СОКБ).

Тотального усиления транспортной нагрузки в этом рай­оне не предвидится — люди как возили своих детей в поликлинику № 3, так и продолжат возить туда же, просто на 50 метров дальше. К ним добавится какое-то количество клиентов реабилитационного отделения. Но пассажиропоток в целом останется таким же — очень плотным, но все-таки привычным. А паркомест как раз станет на 95 больше, чем есть сейчас.

В конце-то концов

Поликлинике № 3 нужно свое здание: это принимают практически все участники процесса. Это единственная поликлиника в городе, в которой отсутствует собственное отдельно стоящее детское отделение. При этом власти округа напрямую не ответили на вопрос «НГ» о сроках решения проблемы, как и не сообщили, планируется ли вообще переезд детского отделения. В письме Владислава Нигматулина сказано: «В районе расположения объекта присутствует значительное количество объектов здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», а приоритет отдается тем районам, где наблюдается дефицит медучреждений.

Возможно, работники окружного департамента здравоохранения дистанционно смотрят на карту Сургута, видят огромные корпуса СОКБ и заключают: медицины на этом участке города в достатке, больше там ничего не т­ребуется. При таком раскладе повлиять на решение проблемы могут только сургутские власти, которые куда больше, чем Ханты-Манскийск, представляют проблемы детской поликлиники № 3.

Что мы имеем в сухом остатке? Потребность города в новом отделении поликлиники и пустое здание, которое под нее построено и оборудовано по заказу властей. Не хватает только волевого решения администрации города и ее готовности повлиять на ход событий.


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14 августа в 15:52, просмотров: 2326, комментариев: 8


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
14 августа в 09:30
городу не удалось впихнуть, теперь пытаются округу.
Большой
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14 августа в 14:56
думаю, округ выкупит за миллиард! там тоже есть хотят!
Татьяна Малинина
не нравится
14 августа в 17:02
Вот за эту стекляшку 800 млн.?! Ужас!!!
citizen Альберт Леонов
не нравится
17 августа в 17:42
Получить готовую (не за 10-15 лет: посмотрите на долгострой рядом) , а реальную поликлинику еще в этом году, с современным медицинским оборудованием, притом за деньги инвесторов - многого стоит. Хорошая работа, а что касается цены, так на то есть экспертиза.
Большой
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17 августа в 17:58
Экспертиза цены строительства это такая штука интересная.
Поройтесь в памяти о стоимости многих объектов в нашей раше (с чего начиналось и чем закончилось) - наш Ледовый, Петровский в Питере, космодром восточный и т.п. и где наши деньги?
Dkolka
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18 августа в 12:01
Давно пора по сносить киосочное громадье на перекрестке Энгельса и Энергетиков. Сделать благоустройство и удобные подъезды для людей. Берите пример с земляка Собянина С.С.
Моби Dkolka
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18 августа в 12:20
Нее, с Собянина не надо - а то снесут, и построят на этом месте ТЦ
Моби Dkolka
не нравится
18 августа в 12:21
а так да - только с утра такая же мысль пришла - там шалманы какие-то, всё под бульдозер

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