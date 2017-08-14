​Рыжие не отступают

В самом начале этого лета мы рассказали о непростой ситуации, в которой уже несколько лет живут жильцы дома на улице Федорова, 67. Из неблагополучной квартиры на первом этаже по соседям расползаются тараканы. Как оказалось, причина тому проста — один из собственников многоэтажки ежедневно приносит в свое жилье пакеты с мусором (по информации его соседей, он питается остатками еды оттуда), при этом «забывая» выкидывать их обратно.

Из-за того, что все это «добро» так и гниет внутри квартиры на протяжении длительного времени, по подъезду бывшего общежития в огромном количестве расползаются тараканы, черви и иные насекомые, а также грызуны, которые мешают жить другим собственникам дома.

В своем материале корреспондент «НГ» тогда предложил отчаявшимся жильцам два выхода — договориться с матерью молодого человека, которая живет по другому адресу, чтобы она самостоятельно наводила порядок у него в квартире, либо при помощи суда выселить неблагополучных жителей из дома.

Ко всему прочему сургутянин, который разводит в доме тараканов, захватил общее помещение — кухню на первом этаже многоэтажки, также используя эти метры под склад мусора.

На текущий момент ситуация практически не изменилась. Возможно, в УК ДЕЗ ВЖР после публикации материала о самопроизволе жильца с Федорова, 67, все же поняли, что кухня — общее имущество и у них есть реальная возможность вернуть его обратно, поэтому некоторое время назад они заставили мужчину и его мать освободить это помещение.

С очисткой квартиры дело обстоит куда хуже — реальные инструменты воздействия на нерадивых жильцов у коммунальщиков и иных структур отсутствуют, а жители до сих пор не собрали необходимые документы для суда. «Где-то с месяц назад мы все же достучались до матери этого молодого человека, она приехала к нему и выкинула часть мусора прямо за окно. Но вывезти эту вонючую кучу они так и не удосужились — так все это «добро» и лежало до момента, пока коммунальщики сами не пригнали машину и не утилизировали отходы, — рассказала «НГ» жительница дома Наталья Израилева. — Тараканы ползали по тротуару, говорят, что даже добрались до соседнего торгового центра. Внутри квартиры все равно остался мусор, и насекомые никуда не делись, поэтому мы будем добиваться того, чтобы парня выселили».

Смогут ли жители бывшего общежития добиться правосудия, пока неизвестно, но, думается, что если бы по-соседству с молодым человеком, плодящим тараканов, жил кто-нибудь из представителей сургутской власти, то проблема решилась бы в кратчайшие сроки. А пока жильцам стоит надеяться только на себя и на мел «Машенька».

Лилия Сулейманова