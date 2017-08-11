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​Сургутская неделя. Чем пахнет?

Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.

Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.

Все под колпаком

Да-да, ОМОН приходил на хлебозавод все же по делу, то есть — в рамках дела. Которое вроде как образовалось по итогам проверки в стенах городской администрации. «Вроде как» — потому что в следственном комитете молчат, за правоохранителей информацией делятся в самой мэрии. Получается так: проверили, обнаружили, прослезились. И на бывшего главу ДАиГ Алексея Фокеева дело завели за превышение полномочий, и на бывшего мэра Дмитрия Попова еще несколько «собак» повесили. В общем, новая метла с помощью правоохранительных органов метет с особым тщанием. Или правоохранительные органы с помощью новой метлы? Посмотрим, что из этого выйдет.

Одно только замечание по ходу пьесы: вор, конечно, должен сидеть в тюрьме, но «превышение полномочий» — это такое лезвие, по которому ходят практически все чиновники. И зачастую ничего не делают по принципу «как бы чего не вышло». Сделал — потенциальный уголовник. И как бы нам проскочить между этими Сциллой Ивановной и Харибдой Васильевной, чтобы не устраивать из полезного мероприятия компанейщину? Песочек-то из Дмитрия Попова, похоже, почти весь высыпался…

Не заслужили

В подтверждение моих слов — результаты окружного мониторинга эффективности органов местного самоуправления за прошлый год. Ни Сургут, ни Сургутский район не попали в число лидеров. А это, между прочим, «пролет» мимо бюджетных грантов, исчисляемых в десятках миллионов рублей, то есть прямые финансовые потери. Тоже будем дело возбуждать?

Бесплатная рабочая сила

Помимо чистки собственного мундира, наша мэрия заботливо чистит и городские улицы — в рамках всевозможных субботников. Последний такой прошел 4 августа и сэкономил, со слов и.о. главы Алексея Жердева, немало средств. «Субботники — это такое хорошее мероприятие, когда мы можем все вместе сделать что-то хорошее для нашего города», — заметил он. Здорово, конечно, но помимо избытка «хорошего» обращает на себя внимание и тот факт, что субботник состоялся в пятницу, и сотрудники администрации в едином порыве вышли на уборку травы в рабочее время.

Спорт для всех

Впрочем, хватит про администрацию, давайте про открытие Центра адаптивного спорта. Он открылся 10 августа на Нефтеюганском шоссе, на месте бывшего супермаркета. Тут вполне бы подошел Чебурашка с его нетленкой: «Мы строили-строили и, наконец, построили», но вместо него было много других примечательных лиц. Символично, что построили как раз ко Дню строителя, одному из самых важных профессиональных праздников Югры. Вообще, внимание, которое уделяют в Югре и Сургуте развитию адаптивного спорта, заслуживает всяческого уважения, это без дураков. Молодцы.

Строители гуляют

А День строителя, который традиционно отмечают во второе воскресенье августа, то есть 13-го числа, внезапно и впервые прорвался в ряды общегородских мероприятий — причем задолго до воскресенья. В среду, 9-го, как раз закончилась рабочая конференция по итогам II Урбанистического форума, плавно перетекшая в дискуссионный клуб деловой конференции строителей в здании филармонии. Который, в свою очередь, продолжился рядом других мероприятий, а вишенкой на торте стал праздник возле СурГУ, с торговлей, соревнованиями, выступлением группы «Любэ» и салютом. Достойный ответ планам нефтяников и газовиков, ничего не скажешь.

Сделано в...

Остается добавить, что и сургутские товаропроизводители не дремлют — они «замутили» конкурс на лучший товар, сделанный в родном городе. Победители станут известны в середине сентября. Как это скажется на продажах, науке неизвестно, как и реакция потребителей на свежепридуманный знак «Сделано в Сургуте». Думается, что если в Сургуте сделано хорошо, то и покупатель найдется. А если хорошо сделано в Китае, то патриотизм не при чем — люди проголосуют кошельком. Но все равно есть повод еще раз пригласить группу «Любэ» и устроить салют.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 119, комментариев: 0


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​Сургутская неделя. Чем пахнет?

​Сургутская неделя. Чем пахнет?
Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.
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