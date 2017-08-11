Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных. Для людей всегда было важно и необходимо иметь свой дом, свое жилище. Позже появились потребности в дорогах, дворцах культуры, спорткомплексах...
И все эти мечты претворяете в жизнь вы – современные зодчие. Благодаря вашему умению и мастерству появляются новые многоэтажные дома, красивые микрорайоны и серпантины скоростных трасс.
Наш любимый город благоустраивается, развивается. Конечно,
не такими ударными темпами, как раньше и как хотелось бы, но тем
не менее: сдаются жилые дома, строятся школы и детские сады. Надеемся, что в будущем новоселья будут происходить чаще, а необходимость
в объектах соцкультбыта будет закрыта.
Но это всё планы, а сегодня – у вас праздник, и я еще раз поздравляю вас с этим днём и от всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!
Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00