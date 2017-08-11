Уважаемые работники строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных. Для людей всегда было важно и необходимо иметь свой дом, свое жилище. Позже появились потребности в дорогах, дворцах культуры, спорткомплексах...

И все эти мечты претворяете в жизнь вы – современные зодчие. Благодаря вашему умению и мастерству появляются новые многоэтажные дома, красивые микрорайоны и серпантины скоростных трасс.

Наш любимый город благоустраивается, развивается. Конечно,

не такими ударными темпами, как раньше и как хотелось бы, но тем

не менее: сдаются жилые дома, строятся школы и детские сады. Надеемся, что в будущем новоселья будут происходить чаще, а необходимость

в объектах соцкультбыта будет закрыта.

Но это всё планы, а сегодня – у вас праздник, и я еще раз поздравляю вас с этим днём и от всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!