Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу

Итоги всяких форумов, заявлений о том, сколько денег потратим на ремонт дорог и благоустройство, превращаются в пшик, как только выйдешь на улицу и пройдешь немного пешком. Там ты по уши окунешься в реальность.

Когда лужи стоят на свежеположенном асфальте, причем как раз в том месте где ходят люди. Когда оголяется действительность на детской площадке возле дома, когда почти все газоны завалены собачьим дерьмом. Приходиться отходить подальше от дороги в ожидании автобуса, ибо тебя окатят водой проезжающие мимо персональные авто. Когда свежеположенный асфальт уже имеет «пролежни» виде колеи. Когда работа светофоров налажена так, чтобы человек как можно дольше переходил дорогу и промокал под мелким мерзким дождем...

И все эти форумы ассоциируются:

– Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!

Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее…