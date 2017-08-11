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​Урбанистика, которая не слышит историю

В отечестве совершается урбанистическая революция. Сложно поверить, но, похоже, впервые в истории российское государство всерьез взялось за создание комфортной городской среды в населенных пунктах. Так ли это? Когда смотришь на почти фантастические проекты по преобразованию сургутских ландшафтов и бурные дискуссии о возможностях их реализации, у меня как у историка возникает ощущение дежавю.

Чтобы там не говорили, Сургут имеет богатую историю, в том числе и в градостроительстве, но которая, к глубокому сожалению, была стерта из физического пространства города. В этом не только вина нефтегазовых ведомств советской эпохи, разрушивших застройку Старого Сургута, но и местных жителей, дозволивших этому произойти, рассуждавших, что так они избавятся от устаревшего ветхого жилья. Это и дело коммунистов, уничтоживших Свято-Троицкий собор, а также естественного хода истории – от многочисленных пожаров до изменений торговых путей или административно-военной роли города.

Сургут, аналогично всем первым русским городам в Сибири, с самого зарождения формировался как острог, который простоял до середины XVIII в., когда возле крепости образовался посад, а она сама окончательно лишилась военных функций и постепенно исчезла. Тогда же Екатерина II запустила масштабное градостроительное преобразование российских городов, среди которых оказался и Сургут. В конце XVIII в. город получил первый генеральный план, согласно которому Сургут застраивался по регулярному (шахматному) стилю. Век спустя эти принципы застройки были подтверждены во втором генеральном плане Сургута, разрабатываемом с 1893 по 1895 гг. Планы подразумевали в том числе трансформацию городской среды и формирование общественных пространств (например, центральной площади и общественных садов). Однако за более чем вековую историю дореволюционного градостроительного проектирования г. Сургута, реализовать хоть малую часть этих планов так и не удалось. Сургут непременно рос хаотично, вопреки всем проектам.

Возвращение градостроительного интереса к Сургуту случилось ни много ни мало через 70 лет, в 1964 г. Необходимо было проектировать новый город под нужды нефтегазового освоения Западной Сибири. И тут началось. Стало разрабатываться бесчисленное количество градостроительной документации, среди которой наибольшую значимость имели проекты по развитию Сургута 1965, 1968-1970, 1979, 1988, 1990-1991 гг. Генпланы создавали ведущие институты страны – Гипрогор, ЛенНИИПградостроительства, ЛенЗНИИЭП, – и утверждались на самом высоком уровне – Гостроем, Госгражданстроем, Тюменским облисполкомом и даже иногда постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР. То есть за 30 лет нефтегазовой эпопеи Сургут менял свои генпланы 5 раз. И это не считая проектов детальной планировки районов (Западного, Восточного, Центрального) и пригородов города. Потом в начале 2000-х гг. был период активного пересмотра всей градостроительной и программной документации по развитию Сургута, когда город посещали великие урбанисты В. Л. Глазычев и А. А. Высоковский. Но новый благоустроенный Сургут оставался только в мечтах. Десятки проектов, которые не были реализованы. Единственное, что им удалось – это очертить общие контуры и границы развития Сургута.

Слушая известных отечественных урбанистов, которые с 2015 г. десантом высаживаются на урбанистические мероприятия Сургутской администрации и местных активистов, нельзя не заметить, что уважаемые гости явно со скепсисом относятся к градостроительному опыту города и к наследию предшествующих проектировщиков. Боюсь это главная ошибка.

Новосибирский архитектор Александр Клевакин, который был в команде проектировщиков Нижневартовска в 1980-х гг., на конференции по истории строительного комплекса Сибири (ноябрь 2016 г., г. Сургут) признался, что архитекторы не читают историков и редко обращаются к предшествующей градостроительной документации и опыту ее реализации на практике.

Я лично в 2013 г. ужасался тому, в каком состоянии хранятся ценнейшие градостроительные проекты Сургута в Департаменте градостроительства и архитектуры. Как сургутские чиновники-архитекторы не знают о планировочных решениях 1960-х – 1980-х гг., хотя на их базе продолжается территориальное развитие города и сегодня.

Архитектор Андрей Гнездилов из архитектурного бюро «Остоженка», выступая на итоговой конференции, сказал, что площади Сургута, как и в других городах, интенсивно строившихся в советское время, проектировались ради самих площадей, и поэтому у нас получилось то, что мы имеем. Однако это далеко не так. Работая с градостроительной документацией Сургута, я познакомился с проектами общественных пространств, вышедших из-под пера советских архитекторов и которые были абсолютно ничем не хуже того, что увидела сургутская общественность на итоговой конференции урбанистов. Вместе с тем не один из многочисленных архитектурных проектов не был реализован! Те площади, что мы видим в городе сегодня – это лишь отчаянные попытки местной власти хоть как-то заполнить огромные пустынные пространства между жилыми кварталами. Складывается ощущение, что приезжие урбанисты думают о современной застройке и общественных пространствах Сургута как специально спроектированных именно так советскими архитекторами.

Но в том то и дело, что и в прошлом архитекторы города рассматривали будущий Сургут комфортным и благоустроенным, таким же хотели видеть свой новый город и обыкновенные сургутяне (настроения жителей хорошо зафиксировала местная газета «К победе коммунизма»), таким же хотели видеть его местные руководители, в лице горсовета и горкома. То есть за 50 лет, как открыли нефть, ничего не поменялось – архитекторы проектируют прекрасное будущее, горожане о нем мечтают, а местная власть даже время от времени его официально утверждает.

Однако историческому процессу наплевать на общественные настроения и все эти проекты и «хотелки». Они всегда остаются только на бумаге. В чем же причина того, что о чем задумывали с Сургутом проектировщики оставалось лишь в мечтах?

На итоговой конференции один из спикеров-урбанистов уверенно отметил, что градообразующих предприятий больше не существует, что такая идеология в прошлом, но, видимо, увидев недоумение на лицах слушателей, быстро поправился, признав, что в Сургуте градообразующие предприятия все еще существуют. Так в том то и дело, что они еще как существуют! Сургут – это город с ведомственным мышлением, которое и проецируется на городские ландшафты. Такой исторический закон развития Сургута, поскольку город подчинен только одной функции – обеспечение страны углеводородами и энергетикой. А эту задачу выполняют несколько главных городских корпораций.

Без диалога с градообразующими ведомствами невозможно создание комфортной городской среды. Руководство города совместно с местными активистами пока всего-навсего воспроизводят столичный модный дискурс урбанизма. Но акторы истории у Сургута другие, а Администрация города является не более чем очередной площадкой для борьбы их интересов.

Несмотря на скепсис общественников, казалось, что на итоговой конференции сладкие грезы о комфортном Сургуте постепенно захватывали слушателей. Но, представляется, что отрезвление настало в тот момент, когда лидер сургутских урбанистов-активистов Сергей Зверьков представил слайд, на котором показал, как через год-два будет выглядеть набережная восточного рукава Саймы, где уже начинают строиться коробки «Северстроя» и «Сибпромстроя». И вдруг стало ясно, что после такой застройки никакие столичные урбанисты не спасут восточную набережную Саймы.

С точки зрения комфорта среды и архитектурной эстетики, Сургут может быть окончательно потерян, если мы не изменим губительное ведомственное мышление градообразующих предприятий и застройщиков.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 73, комментариев: 0


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