Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему труду, Сургут стремительно растет, является комфортным и привлекательным городом для жизни и работы.

Наш город – лидер среди муниципальных образований Югры по объему произведенных работ в сфере строительства. Нам есть чем гордиться: с начала года введено в эксплуатацию более 123 000 квадратных метров жилья в Сургуте. А это значит, что сургутяне имеют прекрасные возможности для создания прочных основ жизни в северном крае, в разных районах города есть широкий выбор как жилья, так и мест для проведения качественного досуга.

Строительство жилых зданий, объектов инфраструктуры, дорог требует использования актуальных методов и технологий в работе. Только настоящим профессионалам под силу оперативно реагировать на вызовы времени и реализовывать сложные проекты качественно и в срок.

Уверен, ваша компетентность, опыт, патриотизм, ответственное отношение к работе способствуют решению важных задач: обеспечение сургутян качественным жильем, благоустройство городских территорий, формирование транспортной доступности. Уважаю ваш труд, готов продолжать открытый диалог и активное сотрудничество. Желаю вам успехов в делах, процветания, благополучия и оптимизма!