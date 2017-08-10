Дорогие земляки!
От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником!
Благодаря усилиям строителей всех отраслей в Сургутском районе росли и благоустраивались поселения, создавалась энергетическая, социальная транспортная инфраструктура, появлялись новые промышленные предприятия.
Сегодня инженеры, проектировщики, рабочие, специалисты продолжают осуществлять мечты жителей Сургутского района о новом уютном жилье, доступных социальных объектах, удобной и надежной инфраструктуре.
Желаю ветеранам и работникам отрасли здоровья, благополучия, успехов в нелегком, но почётном и нужном труде!
Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00