От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником работников строительной отрасли!

Результат вашей добросовестного труда мы видим каждый день, гуляя по городу, когда спешим в детский сад или на прием к врачу. Каждая сфера нашей жизни так или иначе связана с деятельностью строителей. Благодаря вашему кропотливому труду Сургут из вахтового поселка с временным жильем преобразился в современный город с уникальными объектами культуры, образования, здравоохранения. В этом году был сдан в эксплуатацию операционно-реанимационный корпус Окружного кардиологического диспансера. Сердце югорской медицины забилось с новой силой - введенные площади позволили кратно увеличить число пролеченных пациентов. Кратчайшие сроки возведения, стилистическое оформление операционных залов, расположение помещений, продуманное до мелочей - это результат добросовестной работы команды Вячеслава Степановича Волкова, под руководством которого построены все корпуса ОКД.

Специалистам строительной сферы я желаю неиссякаемой энергии, профессиональных свершений, семейного благополучия! Здоровья вам и вашим близким!

С уважением

Главный врач, заслуженный врач РФ, к.м.н. И.А. Урванцева

и коллектив Окружного кардиологического диспансера