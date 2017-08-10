​Практические итоги II урбанистического форума

Почти 6 часов активного слушания, 13 страниц опорного, супер-краткого конспекта, голова, взрывающаяся от информации и улыбка до ушей. Таковы для меня итоги Практических итогов II урбанистического форума.

Могу сказать, что именно такого события со мной еще не случалось. Было что-то такого уровня, но очень давно.

Приехали к нам крутые эксперты и на основе данных, собранных уже непосредственно о городе, рассказали примерные пути и векторы развития (как-то банально с первого взгляда звучит) Сургута, Сургутской агломерации, как полноценной, инвестиционно привлекательной единицы, в которой именно что живут люди, причем, живут в комфортных общественных пространствах. Структурированно, ясно, плотно по насыщенности полезной информацией и восхищающе по объемам уже проделанной работы и вложенной в нее средств.

Начали с самого верхнего уровня планирования. Долгосрочно, об экономическом, транспортном потенциале, центре высшего образования, переходе к логике развития постиндустриального города. О формах межмуниципального взаимодействия и почему оно вообще нужно (мне больше всего понравилось - межмуниципальное пассажирское сообщение и инвестиционное позиционирование ряда муниципалитетов, как единой агломерации)

Затем мы перешли на муниципальный уровень, обсудили городскую среду в целом (меня особенно заинтересовал показатель walkscore), перспективный центр города, главную городскую площадь. Если вы думаете, что это ул. Ленина и кольцо у памятника основателям, то нет. Оказывается, наилучший вариант - это ось - Университетская и площадь на полуострове у университета. Вдоль оси будут располагаться значительные точки притяжения, правда, в комментариях один из слушателей добавил об опасности изменения русла Оби и, соответственно, об опасности любого строительства в той зоне. Не знала об этом. Возможно, действительно необходимы геоморфологические исследования поймы Оби. Также желателен центр второго порядка в районе ул. С. Билецкого.

Конечно, уделили внимание транспортной системе города. О, как это познавательно! Оказывается, бывают такие индексы, как процент дорог от общей застроенной территории города. У Сургута он крайне мал, дорогам отведено мало места, неудивительно, что это ощущается так болезненно в ежедневных пробках. Создана полная статическая модель города и динамические модели для отдельных узлов с единицей исследования - автомобиль. Планируется создать модель с единицей - пешеход. Уже есть крутые идеи, проверенные в модели, как с помощью эстакад исправить ситуацию на Нефтеюганском шоссе. И еще, оказывается, не все так просто с общественным транспортом. Конечно, в будущем все однозначно пересядут на автобусы. Но в век технологий это будут уже совсем другие автобусы, при этом поддерживаемые кар шерингом. Сейчас нет смысла переламывать через коленку привычки жителей. Все будет развиваться совсем по-другому.

После рассмотрения всех этих общих, системных моментов мы прыгнули на уровень отдельных городских пространств. Сейчас проведён полный детальный аудит качества городской среды Сургута (это не значит, что ее больше не требуется дополнительно изучать и анализировать) Выявлено, что большая часть среды некомфортна, причем, даже в новых жилых комплексах, где дома еще не начали повреждаться. Это говорит о том, что подходить нужно системно и стараться не только привести все существующие дворы к одному уровню качества, но и прописать регламенты для строящихся комплексов.

Драйверы развития города: строительство университетского городка, спортивная база, создание медицинских кластеров, деловой район современного типа, реабилитация промышленных территорий, новое качество жилой среды, сохранение каркаса зелёных зон, их развитие, развитие современных коммерческих объектов, регламент под новую застройку, подготовка к реновации мест ветхой застройки, школы, как общественные клубы, световой план города.

Разобрали отдельные идеи по созданию набережной реки Сайма, набережной Старого Сургута, обновления входной зоны парка Нефтяников, сквера молодёжный. Пройдена эскизно-концептуальная стадия. Дальше должна будет разработана уже в городе проектная документация.

Отдельный доклад был посвящен созданию главной городской площади. Ее устройство может осуществляться в несколько шагов - сначала, в первые 3-5 лет возможно первоначальное, мобильное ограничение территории площади небольшими павильонами, устройство спортивного ядра, скейтпарка, парковки, велодорожек для связи с парком За Саймой, бассейна (в зимнее время превращается в каток).

Затем, когда жители привыкнут к тому, что там площадь и проводятся различные мероприятия, плюс при постепенном сносе ветхого индивидуального жилья, в этом пространстве возможно появление делового центра или просто знаковых строений, низкоэтажной комфортной застройки на месте снесенных домов. Парковка уйдет частично под землю.

Финальным аккордом прозвучал доклад от городского застройщика об обустройстве парка на частные средства. Поучительно, особенно, в части взаимодействия с жильцами и покупателями квартир. Все по заветам урбанистики. Особенно трогательно, что они посчитали предварительно количество кедров и муравейников.

Что я чувствую в целом. Я чувствую, что нам принесли великие, грандиозные знания, мы их действительно пытаемся применять и реализовывать идеи. Но мы все еще слишком торопимся сразу делать. Сургут же город действия. Между тем, наше сознание еще не до конца перестроилось и не до конца готово воспринять все в полном объеме. Пример - двор между Александрией и 4 сезонами. Который, кстати, недавно открыли, как арт-бульвар. Да, для Сургута это - действительно хороший двор, это пример попытки работы с общественным пространством. Там даже есть уличные тренажеры и мягкое покрытие в пяти местах на детской площадке. Но. Но как всегда, есть и большая плиточно-гранитная аллея с унылыми клумбами и неудобными лавками, которые не манят к себе присесть отдохнуть. На них ты будешь сидеть только если устал идти или натер ногу. И вот этому "бульвару" только и остается нехитрое применение у жителей - мамам с колясками одиноко фланировать, да молодежи попивать пиво, отламывая сидушки у тренажеров. А стоило только сразу грамотно организовать его, начав, например, от самого перекрестка, сделав там на углу вместо рекламного стенда зеленый холм, задав тем самым разницу в высоте, начав действительно зонировать территорию уровнями, покрытиями (а не просто нарисовать несколько кругов под детские горки), развернув это все в пространство двора, как бы все сразу переменилось! Это, казалось бы, малюсенький шажок в развитии, но какой же огромный шаг через ментальную пропасть нужно сделать людям в своем сознании, чтобы до этого дойти. Думаю, после сегодняшних докладов у многих пропасть сократилась.

Нам нужно ухватить именно суть. Понять, что именно отличает качественное пространство от некачественного. Чтобы не пришлось перезагружать его спустя год. Потому что можно насытить его чем угодно. Можно, как планируется в создаваемом застройщиком парке, поставить там и веревочные бродилки и кинотеатр под открытым небом, но все равно не получить связности пространства, ощущения комфорта и приветливости. Необходимо выявить четкие критерии, составить эту систему. Это, пожалуй, одно из главных осознаний прошедшей встречи.

Спасибо огромное организаторам. Я в восторге.