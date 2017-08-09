​Приватизация или отжим?

В последнем выпуске проекта «О чем говорят» мы с коллегой Дмитрием Щегловым рассуждали о качестве управления Сургутом после прихода новой чиновничьей команды, состоящей, в том числе, из иногородних, никак не связанных с нашим городом специалистов. На это один из подписчиков siapress.ru в соцсетях — Андрей Гришков — прислал следующий комментарий (привожу его почти полностью).

«Есть правильные мысли, но:

1. Иногородние не всегда плохо.

2. Неужели главная проблема города — это остановки и заборы, о которых вы говорите?

3. Если нанимали иногородних, может, у нас не нашлось не «засидевшихся» и смирившихся с тем, что и так течет?

4. Приватизация, возможно, один из способов разогреть сферу, чтобы она начала приносить прибыль, а не дотировалась из бюджета.

5. Возможно, главное. Не там у нас столица округа… Думе и менеджерам подумать, как бы привлечь реальные деньги и бизнес в город в условиях ухода больших компаний из него. Помнится мне, несколько лет назад, когда на ГРЭС привезли по СМП турбины, шуму и криков про хаб было выше крыши. И где они? Приезжие управленцы виноваты?

Буду рад пообщаться. Андрей».

Ну, по порядку.

Кто вообще говорит, что иногородний управленец — это плохо? Ради бога! Мы много раз призывали местное и окружное руководство пригласить варяга-профессионала на должность главного архитектора, например. Не директора департамента по строительству, а именно творца-архитектора, подотчетного только мэру, или местной думе, или губернатору. Так и не решились на это, не считая А. Фокеева (который, впрочем, был по совместительству директором строительного департамента, а какой из него вышел главный архитектор, скромно промолчим).

Проблема в чем? Приглашение иногороднего специалиста имеет смысл в том случае, когда перед территорией стоит некая управленческая задача, требующая нетривиального, но эффективно опробованного где-то решения, привнесения нового опыта. Приглашение специалиста необходимо, если в городе действительно нет подобного управленца, или новое руководство не доверяет погрязшим в бюрократизме и коррупции чиновникам, доставшимся от предыдущей администрации. Тогда надо ОБЪЯВЛЯТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КОНКУРС и искать достойного кандидата на вакансию. Именно этим путем пошел наш земляк Сергей Собянин в Москве. А ведь варяг варягом.

Что же мы наблюдаем в Сургуте?

На ключевых бюрократических должностях без какой-либо видимой логики появились люди из совершенно далеких во всех смыслах регионов с заурядной и малопонятной не то что общественности, а прежде всего чиновникам среднего и нижнего звеньев (то есть тем, кто реально и осуществляет управление городом), компетенцией. Мы не говорим, что эти «варяги», а также ряд других новых руководителей (например, коммунального и имущественного секторов) — неквалифицированны как управленцы и именно поэтому их приглашение является ошибкой. Мы говорим, что их появление не является безальтернативным и в Сургуте много грамотных местных кадров, готовых двигаться по социальному лифту, но которым подобные решения власти перекрывают эту возможность.

При этом не наблюдается какого-то иного, положительного, раз уж выгнали сургутян-управленцев, развития города. Рутинные примитивные решения в логике доставшегося инерционного движения мы видим. Инноваций и изменений — нет. Но ведь зачем-то же поменяли управленческую команду в Сургуте! Неужели несчастные заборчики в цвет камер предварительного заключения не смогли бы покрасить под бдительным оком прежних чиновников «сургутского» происхождения? Для подобного «креативного» хода годится исключительно иногородний опыт?

Более того. За год город не стал краше, изящнее, модерновее, что ли. Никто и не ожидал, что Сургут с приходом т. н. новой команды вдруг рванет вперед. Но он вообще не движется, стал провинциальней — и это очень бросается в глаза. Но ведь не для того городом управляют «варяги», чтоб превратить его в Кострому или Иваново? Уж чего-чего, а затхлой провинциальностью в Сургуте давно не пахло. Руководителей своих горожане всегда знали, чиновники были открыты для контакта, а их деятельность, как бы ее ни критиковала общественность, была у всех на виду. А теперь? Забаррикадировались на третьем этаже электронной системой доступа (я слышал версию — на случай обысков или арестов, уж не знаю, байки это или что, но сам факт такого «отгораживания» многое говорит об отношении к жителям города).

Так что иногородние управленцы — это, как справедливо пишет наш читатель Андрей, НЕ ВСЕГДА плохо. Но чаще, показывает практика, плохо. Не считают, как правило, они чужой город за родной — что, безусловно, их право. Но и право сургутян следить за тем, кто с каким уставом к ним лезет, верно? За 20 последних лет в Сургуте было несколько «варягов», начиная от умницы Дмитрия Гладского и заканчивая тем же Фокеевым. Никто не задержался, все исчезли. И большинство запомнились (если вообще запомнились) лишь тем, что лучше бы здесь и не появлялись.

Уважаемый читатель Андрей несколько передергивает в том, что редакция считает главными проблемами города пресловутые заборы и остановочные павильоны. Разумеется, эти «проблемы» яйца выеденного не стоят. Но тем они и показательней: если с ними столько возни, то как же городу решать более глобальные задачи? Знаете, как бы не вышло, что в историю Сургута Вадим Николаевич Шувалов войдет мэром, перекрасившим заборчики. (Заборчики, кстати, в отличие от позитивных розовых, выглядят мрачно, гнетуще, и вообще теряются в уличном ландшафте. Мелочь — но как показательно, да?)

И здесь мы подходим к проблеме, с каждым днем волнующей горожан все больше. Если без видимых оснований администрация Сургута была зачищена от большинства руководителей класса А, если самого вероятного и консенсусного кандидата на должность мэра, Владимира Базарова, «оттерли» от сургутской власти, а прежнего главу подвели под статью, если на замену всем уволенным чиновникам пришли люди с ничего не говорящими биографиями, то кому-то и для чего-то же это нужно? Многие так и понимают: истинная задача нынешней администрации — создание условий для «техничной» приватизации сургутских коммунальных «бриллиантов» — СГМУП ГТС и Горводоканала и осуществление нескольких корпоративных бизнес-проектов, связанных с перераспределением властных и бюджетных ресурсов. Все остальное — заборчики, остановки, фотосессии в твиттерах — для отвода глаз.

Для осуществления этих задач используется тактика запугивания, поэтому важнейшие лица мэрии рапортуют о неких «масштабных» проверках и фактически рекламируют силовые действия против бывших чиновников и неугодных муниципальных руководителей среднего звена. Тактика по меньшей мере странная и разрушительная. До сих пор среднее звено управленцев и муниципальных руководителей не было вовлечено в политические дрязги и чиновничьи бизнесовые разборки: «пока паны дерутся, мы делаем свое дело». На среднем звене в основном и держится город. И — на доставшемся еще от А. Сидорова и Д. Попова гигантском инерционном движении административной машины. Удары, которые наносит «новая команда» по среднему звену, разрушают это звено. А в условиях отсутствия толковых управленцев на верхнем руководящем уровне, не понимающих ни города с его спецификой, ни системы муниципального администрирования, «развороченное» среднее звено перестает контролировать инерцию, инерция за неимением новой стратегии превращается в деструктивный хаос, система грохается.

Управление Сургутом зашло в тупик. Диалог заменен запугиванием в стилистике разборок 90-х годов, компетенцию сменило гробовое отмалчивание на грани аутизма по важнейшим вопросам, выработка стратегии маскирует жесткие бизнес-интересы автономной группы лиц.

«Маски-шоу» на Сургутском хлебозаводе, в причастности к чему чиновники на голубом глазу публично признались, потрясли сургутян и даже часть силовиков. Насколько вопиюще цинично «новая команда» утверждается в своих властных правах, настолько же и глупо, нелепо она выглядит. Мало кому в Сургуте покажутся убедительными мутные намеки на некие нарушения на хлебозаводе — просто потому, что все знают и уважают его директора-труженика Сергея Пустозерова, а сам завод с его коллективом, пожалуй, одно из наиболее уважаемых предприятий наравне с Сургутнефтегазом, гордость города. Хлебозавод как объект «наезда» — это чудовищный промах авторов «масштабных проверок», моментально снимающий последние сомнения в их истинных намерениях. Ментально наш народ (особенно на Севере) воспринимает хлеб как святое. Надо ж было додуматься устроить скандал на хлебе, подставить под это полицию и восстановить против себя горожан.

И все это — ради того, чтобы передать (передарить?) стратегическое муниципальное предприятие в чьи-то нужные руки?

Тысячу раз прав наш читатель Андрей, когда говорит, что приватизация — это один из способов разогреть костную систему, вывести ее на уровень новых технологий и бизнес-процессов (это я уже по-своему перефразировал). Тот же Пустозеров активно выступает за акционирование завода, привлечение новых инвестиций, техническое перевооружение. Только ведь вопрос в чем? Приватизация или прихватизация? Продажа муниципального актива с выгодой для города или отжим?

Если бы власти:

объявили программу приватизации сургутских предприятий с перечнем приватизируемых объектов;

распределили доходы от приватизации на конкретные городские проекты (музей, станция юннатов, городская набережная, выкуп офиса Газпрома, мост через Обь — да все что угодно, в чем нуждается Сургут) и гласно презентовали эти проекты депутатам и обществу;

одной из главных задач приватизации назвали максимизацию доходов от нее (и озвучили плановые цифры);

другой задачей назвали бы состязательность разных претендентов, деятельность которых в сегменте приватизируемых предприятий легко прослеживается — то в чем проблема? Приватизируйте, ради бога.

Но в нашем-то случае все как раз наоборот. Много кулуарных разговоров, много опасных действий, много странных людей вокруг проблемы, которые, в случае чего, исчезнут и звать их никак.

Вы, Андрей, за какой вариант приватизации? При этом обращаю ваше внимание на то, что и ГТС, и Горводоканал — предприятия прибыльные и технически модернизированные, есть не просят. Насколько актуальна для Сургута приватизация именно этого имущества, а, например, не простаивающих или просто из рук вон плохо управляемых объектов муниципальной собственности? Не лучше ли начать с элементарного — с инвентаризации многочисленного муниципального «барахла» и эффективного избавления от него?

А потом уж поговорим об инвестиционном климате. Уход из Сургута Газпрома — это печально, но не трагично. Многие города живут без Газпромов и Сургутнефтегазов, и ничего. И дороги у них лучше, и рестораны вкуснее. Из Сургута бегут предприниматели поменьше — вот где беда. Сворачивается малый бизнес (нам известны многочисленные факты прямого влияния городской власти на предпринимателей с целью их разорения), уходят в налоговую юрисдикцию других регионов средние предприятия, строительные компании. Это — очень тревожная тенденция, это реальный вызов местной власти, которая, боюсь, не в состоянии его принять. Более того, своей политикой запугивания и отжима она только усугубляет проблему и делает Сургут опасным объектом инвестиций.

Процесс начался не сегодня и не вчера, но в многочисленных разговорах предприниматели отмечают, что с приходом новых чиновников в администрацию Сургута вести бизнес стало хуже. Мэрия и главные «инвестиционные» ее ведомства недоговороспособны (в нормальном, а не коррупционном смысле), не восприимчивы к идеям и запросам малого бизнеса, степень агрессивности чиновников по отношению к предпринимателям резко возросла.

Какие инвестиции придут в наш город, если мы распугиваем собственных предпринимателей? Если мы не знаем, кто управляет городом? И управляют ли нашим городом — или его банально отжимают?