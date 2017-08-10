Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Именно ваш труд, без преувеличения, залог и основа благополучия любой территории! От его результатов зависит качество жизни и комфорт в том числе и в Сургутском районе. Поэтому труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость. Ваши успехи – это не только здоровая экономика, но и укрепление социальной сферы. Для муниципалитета, где непригодного жилья больше 450 тысяч квадратных метров, строительство и последующее переселение - задача номер один! Я надеюсь, что с вашей помощью уже до конца этого года нам удастся ликвидировать весь балочный фонд Сургутского района. Администрация, в свою очередь, всегда готова поддержать ваши начинания.

Пусть все задуманное вами воплотится в жизнь, а запланированное будет построено! Крепкого здоровья вам и вашим близким!